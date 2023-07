Дженоа подписала нападающего сборной Италии из Бока Хуниорс. Весной он ярко дебютировал за Адзурри

"Дженоа" подписала Матео Ретеги из "Бока Хуниорс". Аргентинский клуб получит 15 миллионов евро без учета бонусов.

Продолжительность контракта не сообщается.

Ретеги дебютировал за сборную Италии весной этого года и сразу отличился голевыми действиями, он тогда забил Англии и Мальте.

В чемпионате Аргентины Матео сыграл в 28 матчах, забил 12 голов и отдал 1 результативный пас. Трансферная стоимость итальянца с аргентинским происхождением – 16 миллионов евро.

Напомним, что "Дженоа" провела прошлый сезон в Серии В и заняла 2-е место.

???? Mateo Retegui è un nuovo giocatore del Genoa. Nato a San Fernando, in Argentina, il 29/04/1999, l’attaccante della Nazionale Italiana vanta 161 presenze e 47 reti nelle competizioni per club. Con la maglia azzurra ha messo a segno 2 reti in 3 presenze. Benvenuto in rossoblu, … pic.twitter.com/hixdQsRl3V