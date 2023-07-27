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Дженоа подписала нападающего сборной Италии из Бока Хуниорс. Весной он ярко дебютировал за Адзурри
Усиление для Серии А
Фото: twitter.com/GenoaCFC
"Дженоа" подписала Матео Ретеги из "Бока Хуниорс". Аргентинский клуб получит 15 миллионов евро без учета бонусов.
Продолжительность контракта не сообщается.
Ретеги дебютировал за сборную Италии весной этого года и сразу отличился голевыми действиями, он тогда забил Англии и Мальте.
В чемпионате Аргентины Матео сыграл в 28 матчах, забил 12 голов и отдал 1 результативный пас. Трансферная стоимость итальянца с аргентинским происхождением – 16 миллионов евро.
Напомним, что "Дженоа" провела прошлый сезон в Серии В и заняла 2-е место.
???? Mateo Retegui è un nuovo giocatore del Genoa. Nato a San Fernando, in Argentina, il 29/04/1999, l’attaccante della Nazionale Italiana vanta 161 presenze e 47 reti nelle competizioni per club. Con la maglia azzurra ha messo a segno 2 reti in 3 presenze. Benvenuto in rossoblu, … pic.twitter.com/hixdQsRl3V— Genoa CFC (@GenoaCFC) July 26, 2023
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