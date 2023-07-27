  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Известны детали сделки Интера и Баварии по Зоммеру. Стороны почти договорились
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны детали сделки Интера и Баварии по Зоммеру. Стороны почти договорились

Италия
(1 голосов)

У швейцарца будет игровое время

Известны детали сделки Интера и Баварии по Зоммеру. Стороны почти договорились

Фото: FC Bayern München

Новина українською

Преговоры между "Интером" и "Баварией" по Яну Зоммеру находятся на завершающей стадии. Трансфер обойдется Нерадзурри в 4 миллиона евро без учета бонусов, которые также прописаны.

Читайте также Зоммер поедет с Баварией в турне в Японию: Интер не может договориться с мюнхенцями

Зоммер хочет покинуть "мюнхенский" клуб, так как не хочет быть запасным, когда вернется Нойер. По этой же причине клуб покинул Александр Нюбель, уйдя в очередную аренду.

Примечательно, что Зоммер пришел в "Баварию" зимой, но так и не сог доказать Тухелю свою способность уверенно закрыть позицию основного голкипера: менеджеру не нравилось, как Ян себя показывает.

Зимой "Бавария" заплатила за Зоммера 9 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
МЮ хочет подписать Хейлунда до начала сезона в АПЛ
yellow-arrow
Усиление продолжается: Милан объявил о трансфере Чуквуэзе
yellow-arrow
Бывший защитник Атлетико и Интера принял решение завершить карьеру
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Интер (Милан) Ян Зоммер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gianlucadimarzio.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде