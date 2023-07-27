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Известны детали сделки Интера и Баварии по Зоммеру. Стороны почти договорились
У швейцарца будет игровое время
Фото: FC Bayern München
Преговоры между "Интером" и "Баварией" по Яну Зоммеру находятся на завершающей стадии. Трансфер обойдется Нерадзурри в 4 миллиона евро без учета бонусов, которые также прописаны.
Зоммер хочет покинуть "мюнхенский" клуб, так как не хочет быть запасным, когда вернется Нойер. По этой же причине клуб покинул Александр Нюбель, уйдя в очередную аренду.
Примечательно, что Зоммер пришел в "Баварию" зимой, но так и не сог доказать Тухелю свою способность уверенно закрыть позицию основного голкипера: менеджеру не нравилось, как Ян себя показывает.
Зимой "Бавария" заплатила за Зоммера 9 миллионов евро.
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