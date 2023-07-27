Известны детали сделки Интера и Баварии по Зоммеру. Стороны почти договорились

Преговоры между "Интером" и "Баварией" по Яну Зоммеру находятся на завершающей стадии. Трансфер обойдется Нерадзурри в 4 миллиона евро без учета бонусов, которые также прописаны.

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Зоммер хочет покинуть "мюнхенский" клуб, так как не хочет быть запасным, когда вернется Нойер. По этой же причине клуб покинул Александр Нюбель, уйдя в очередную аренду.

Примечательно, что Зоммер пришел в "Баварию" зимой, но так и не сог доказать Тухелю свою способность уверенно закрыть позицию основного голкипера: менеджеру не нравилось, как Ян себя показывает.

Зимой "Бавария" заплатила за Зоммера 9 миллионов евро.