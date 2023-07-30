Милан оформил трансфер американского полузащитника за 20 миллионов евро

"Милан" договорился о трансфере американского полузащитника "Валенсии" Юнуса Муса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Летучие мыши" получат за игрока 20 миллионов евро. Контракт между футболистом и "россонери" будет выписан на пять лет.

Итальянский клуб был уверен в том, что смогут купить игрока, однако стороны не могли договориться о сумме трансфера. Сначала "Милан" предлагал 17 млн евро, но это предложение не устраивало "Валенсию".

В структуре "летучих мышей" Муса находился с 2019-го года. В это время он присоединился к испанскому клубу на правах свободного агента, перейдя из лондонского "Арсенала".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока сборной США в 18 млн евро.