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Милан оформил трансфер американского полузащитника за 20 миллионов евро
Очередной трансфер "россонери"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" договорился о трансфере американского полузащитника "Валенсии" Юнуса Муса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
"Летучие мыши" получат за игрока 20 миллионов евро. Контракт между футболистом и "россонери" будет выписан на пять лет.
Итальянский клуб был уверен в том, что смогут купить игрока, однако стороны не могли договориться о сумме трансфера. Сначала "Милан" предлагал 17 млн евро, но это предложение не устраивало "Валенсию".
В структуре "летучих мышей" Муса находился с 2019-го года. В это время он присоединился к испанскому клубу на правах свободного агента, перейдя из лондонского "Арсенала".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока сборной США в 18 млн евро.
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