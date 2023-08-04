Реал рассматривает Влаховича в качестве замены Мбаппе, если сделка сорвется

"Реал" рассматривает трансфер Душана Влаховича на случай, если трансфер Килиана Мбаппе вдруг сорвется. Сербский форвард хочет выступать в Лиге чемпионов.

Трансфер Мбаппе будет тяжело завершить этим летом, так как "ПСЖ" ожидает получить за переход много миллионов евро. План "мадридцев": подписать Килиана бесплатно летом 2024-го.

Стоит отметить, что сейчас "Челси" ведет переговоры с "Ювентусом" об обмене с доплатой Влаховича на Ромелу Лукаку.

В прошлом сезное Душан провел за "Ювентус" 42 матча. Серб забил 14 голов и отдал 4 результативных передачи.