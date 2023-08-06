Наполи купить бразильского защитника для замены Чжэ

Центральный защитник "Ред Булл Брагантино" Натан в ближайшее время перейдет в "Наполи". Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Бразильский клуб принял предложение итальянцев. Сумма трансфера составит 10 млн. евро с учетом бонусов. В нем "Наполи" видит замену для перешедшего в "Баварию" Ким Мин Чжэ.

Игрок выступает за "Брагантино" с марта 2021 года - тогда он был арендован с правом выкупа у "Фламенго". На его счету 3 гола и 2 результативных передачи в 103 матчах.