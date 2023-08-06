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Наполи купить бразильского защитника для замены Чжэ

Италия
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Он будет стоить примерно 10 миллионов евро

Наполи купить бразильского защитника для замены Чжэ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Ред Булл Брагантино" Натан в ближайшее время перейдет в "Наполи". Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Бразильский клуб принял предложение итальянцев. Сумма трансфера составит 10 млн. евро с учетом бонусов. В нем "Наполи" видит замену для перешедшего в "Баварию" Ким Мин Чжэ.

Игрок выступает за "Брагантино" с марта 2021 года - тогда он был арендован с правом выкупа у "Фламенго". На его счету 3 гола и 2 результативных передачи в 103 матчах.

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В статье: Наполи (Неаполь) РБ Брагантино Ким Мин Чжэ
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Источник:
Fabrizio Romano

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