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Наполи купить бразильского защитника для замены Чжэ
Он будет стоить примерно 10 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Ред Булл Брагантино" Натан в ближайшее время перейдет в "Наполи". Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
Бразильский клуб принял предложение итальянцев. Сумма трансфера составит 10 млн. евро с учетом бонусов. В нем "Наполи" видит замену для перешедшего в "Баварию" Ким Мин Чжэ.
Игрок выступает за "Брагантино" с марта 2021 года - тогда он был арендован с правом выкупа у "Фламенго". На его счету 3 гола и 2 результативных передачи в 103 матчах.
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