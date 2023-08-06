Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не Трубин. Интер договорился о трансфере вратаря Баварии
Уже сегодня Зоммер прилетит в Милан
Getty Images / Global Images Ukraine
Миланский "Интер" определился с кандидатурой на место основного вратаря.
Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, голкипер "Баварии" Ян Зоммер уже сегодня вечером прибудет в Милан.
А завтра, в понедельник, 34-летний швейцарский игрок пройдет медицинские тесты в стане "нерадзурри".
В ближайшее время Ян будет представлен как новый вратарь "Интера". А сам итальянский клуб заплатит мюнхенцам за трансфер в 6 млн евро. Оплата произойдет двумя частями.
Популярное сейчас
- На женском Чемпионате мира сформирована первая четвертьфинальная пара
- Сегодня Шахтер сыграет товарищеский матч с Тоттенхэмом: где и когда смотреть игру
- Успех Ротаня, благотворительный матч в Лондоне, Хойлунд в МЮ. Главные новости за пятое августа
- Супермен с номером один на коже. Футбол запомнит Джанлуиджи Буффона навсегда
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная невеста лидера атак Панатинаикоса. ФОТО