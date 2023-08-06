Не Трубин. Интер договорился о трансфере вратаря Баварии

Миланский "Интер" определился с кандидатурой на место основного вратаря.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, голкипер "Баварии" Ян Зоммер уже сегодня вечером прибудет в Милан.

А завтра, в понедельник, 34-летний швейцарский игрок пройдет медицинские тесты в стане "нерадзурри".

В ближайшее время Ян будет представлен как новый вратарь "Интера". А сам итальянский клуб заплатит мюнхенцам за трансфер в 6 млн евро. Оплата произойдет двумя частями.