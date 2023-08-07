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Интер нашел замену Онане: Ян Зоммер теперь нерадзурри

Италия
(1 голосов)

Всего 6 миллионов евро

Интер нашел замену Онане: Ян Зоммер теперь нерадзурри

Фото: https://twitter.com/Inter

Новина українською

"Интер" объявил о трансфере голкипера Яна Зоммера. Швейцарский голкипер подписал контракт до лета 2026-го.

Итальянский клуб отдал за голкипера 6 миллионов евро.

Зоммеру не удалось закрепиться в "Баварии". Голкипер не убедил Томаса Тухеля и он не хотел быть запасным, когда вернется Нойер. Фигура основного вратаря в "Баварии" осталась неприкасаемой даже несмотря на серьезную травму немецкого голкипера.

Зоммер перешел в "Баварию" из "Боруссии" Менхенгладбах прошлой зимой. Тогда "мюнхенцы" заплатили 9 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Интер (Милан) Ян Зоммер
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