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Интер нашел замену Онане: Ян Зоммер теперь нерадзурри
Всего 6 миллионов евро
Фото: https://twitter.com/Inter
"Интер" объявил о трансфере голкипера Яна Зоммера. Швейцарский голкипер подписал контракт до лета 2026-го.
Итальянский клуб отдал за голкипера 6 миллионов евро.
Зоммеру не удалось закрепиться в "Баварии". Голкипер не убедил Томаса Тухеля и он не хотел быть запасным, когда вернется Нойер. Фигура основного вратаря в "Баварии" осталась неприкасаемой даже несмотря на серьезную травму немецкого голкипера.
Зоммер перешел в "Баварию" из "Боруссии" Менхенгладбах прошлой зимой. Тогда "мюнхенцы" заплатили 9 миллионов евро.
Willkommen ????????#ForzaInter #WelcomeYann— Inter (@Inter) August 7, 2023
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