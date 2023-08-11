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Официально: Аль-Ахли подписал Ибаньеса из Ромы

Италия
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В самом расцвете карьеры

Официально: Аль-Ахли подписал Ибаньеса из Ромы

Фото: twitter.com/ALAHLI_FCEN

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"Аль-Ахли" объявил о подписании Рожера Ибаньеса из "Ромы". Саудовский клуб заплатил за 24-летнего бразильца 28,5 миллионов евро.

Об этом сообщает Фабрицио Романо. "Рома" также получит 20% со следующей перепродажи хавбека.

Ибаньес провел в прошлом сезоне за "Рому" 48 матчей и забил 3 гола. Футболист также заигран за сборную Бразилии, он сыграл 2 матча за "селесао".

"Аль-Ахли" по итогам прошлого сезона вышел в первый дивизион Саудовской Аравии. К клубу уже присоединился Рияд Марез, Эдуар Менди и Роберто Фирмино.

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В статье: Рома (Рим) Аль-Ахли (Джидда) Роджер Ибаньес
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