Официально: Аль-Ахли подписал Ибаньеса из Ромы

"Аль-Ахли" объявил о подписании Рожера Ибаньеса из "Ромы". Саудовский клуб заплатил за 24-летнего бразильца 28,5 миллионов евро.

Об этом сообщает Фабрицио Романо. "Рома" также получит 20% со следующей перепродажи хавбека.

Ибаньес провел в прошлом сезоне за "Рому" 48 матчей и забил 3 гола. Футболист также заигран за сборную Бразилии, он сыграл 2 матча за "селесао".

"Аль-Ахли" по итогам прошлого сезона вышел в первый дивизион Саудовской Аравии. К клубу уже присоединился Рияд Марез, Эдуар Менди и Роберто Фирмино.

We are glad to announce the signing of Roger Ibañez, from AS Roma, on a 4-year deal



Welcome to Al-Ahli, Roger! ????#RogerIbañezIsHere pic.twitter.com/zAGBWwdOTG