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Официально: Аль-Ахли подписал Ибаньеса из Ромы
В самом расцвете карьеры
Фото: twitter.com/ALAHLI_FCEN
"Аль-Ахли" объявил о подписании Рожера Ибаньеса из "Ромы". Саудовский клуб заплатил за 24-летнего бразильца 28,5 миллионов евро.
Об этом сообщает Фабрицио Романо. "Рома" также получит 20% со следующей перепродажи хавбека.
Ибаньес провел в прошлом сезоне за "Рому" 48 матчей и забил 3 гола. Футболист также заигран за сборную Бразилии, он сыграл 2 матча за "селесао".
"Аль-Ахли" по итогам прошлого сезона вышел в первый дивизион Саудовской Аравии. К клубу уже присоединился Рияд Марез, Эдуар Менди и Роберто Фирмино.
We are glad to announce the signing of Roger Ibañez, from AS Roma, on a 4-year deal— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) August 10, 2023
Welcome to Al-Ahli, Roger! ????#RogerIbañezIsHere pic.twitter.com/zAGBWwdOTG
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