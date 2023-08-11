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Фиорентина предлагает 25 млн. евро за аргентинского нападающего
Фиалки нацелены на перспективного форварда
"Фиорентина" предложила 25 млн. евро за перспективного молодого нападающего "Ривер Плейт" Лукаса Бельтрана, сообщает Фабрицио Романо
22-х летний аргентинец в прошлом сезоне отыграл за "Ривер" 35 поединков, в которых забил 16 мячей и сделал 4 ассиста.
Свой первый поединок в новом сезоне Серии А "Фиорентина" проведет на выезде против Дженоа 19 августа.
Fiorentina are set to complete deal for Argentine striker Lucas Beltrán, here we go! ????????????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023
Club’s plan now confirmed after selling Arthur Cabral to Benfica.
Deal being finalised for more than €25m package with add-ons.
He’ll travel to Italy tomorrow. pic.twitter.com/U7Ek3yyiXe
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