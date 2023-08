Фиорентина предлагает 25 млн. евро за аргентинского нападающего

"Фиорентина" предложила 25 млн. евро за перспективного молодого нападающего "Ривер Плейт" Лукаса Бельтрана, сообщает Фабрицио Романо

22-х летний аргентинец в прошлом сезоне отыграл за "Ривер" 35 поединков, в которых забил 16 мячей и сделал 4 ассиста.

Свой первый поединок в новом сезоне Серии А "Фиорентина" проведет на выезде против Дженоа 19 августа.

Fiorentina are set to complete deal for Argentine striker Lucas Beltrán, here we go! ????????????????



Club’s plan now confirmed after selling Arthur Cabral to Benfica.



Deal being finalised for more than €25m package with add-ons.



He’ll travel to Italy tomorrow. pic.twitter.com/U7Ek3yyiXe