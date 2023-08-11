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Фиорентина предлагает 25 млн. евро за аргентинского нападающего

Италия
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Фиалки нацелены на перспективного форварда

Фиорентина предлагает 25 млн. евро за аргентинского нападающего

UA-Футбол
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"Фиорентина" предложила 25 млн. евро за перспективного молодого нападающего "Ривер Плейт" Лукаса Бельтрана, сообщает Фабрицио Романо

22-х летний аргентинец в прошлом сезоне отыграл за "Ривер" 35 поединков, в которых забил 16 мячей и сделал 4 ассиста.

Свой первый поединок в новом сезоне Серии А "Фиорентина" проведет на выезде против Дженоа 19 августа.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Ривер Плейт
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