Фиорентина предлагает 25 млн. евро за аргентинского нападающего

"Фиорентина" предложила 25 млн. евро за перспективного молодого нападающего "Ривер Плейт" Лукаса Бельтрана, сообщает Фабрицио Романо

22-х летний аргентинец в прошлом сезоне отыграл за "Ривер" 35 поединков, в которых забил 16 мячей и сделал 4 ассиста.

Свой первый поединок в новом сезоне Серии А "Фиорентина" проведет на выезде против Дженоа 19 августа.