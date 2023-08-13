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Интер близок к подписанию Арнаутовича

Италия
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Замена Лукаку?

Интер близок к подписанию Арнаутовича

Фото: пресслужби ФК "Болонья"

Новина українською

"Интер" становится все ближе к подписанию форварда "Болоньи" Марко Арнаутовича, об этом сообщил Фабрицио Романо.

Форвард согласовал личный контракт несколько недель назад и планирует вернуться в команду, за которую выступал в сезоне 09/10. Сейчас продолжаются переговоры между клубами. По информации инсайдера соглашение на завершающей стадии, остаются детали.

В прошлом сезоне 34-летний австриец провел 23 матча во всех турнирах, где смог забить 10 мячей.

Портал transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

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В статье: Марко Арнаутович Болонья Интер (Милан)
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