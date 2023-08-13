Интер близок к подписанию Арнаутовича

"Интер" становится все ближе к подписанию форварда "Болоньи" Марко Арнаутовича, об этом сообщил Фабрицио Романо.

Форвард согласовал личный контракт несколько недель назад и планирует вернуться в команду, за которую выступал в сезоне 09/10. Сейчас продолжаются переговоры между клубами. По информации инсайдера соглашение на завершающей стадии, остаются детали.

В прошлом сезоне 34-летний австриец провел 23 матча во всех турнирах, где смог забить 10 мячей.

Портал transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.