СМИ: Манчини в сборной Саудовской Аравии будет получать 40 млн. евро в год

Роберто Манчини сможет заработать 120 млн. евро в сборной Саудовской Аравии по трехлетнему контракту.

Ранее тренер объявил об уходе из сборной Италии за 10 месяцев до старта Евро-2024. Вскоре стало известно, что ему предлагают возглавить сборную Саудовской Аравии.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, итальянскому тренеру предлагают 40 млн евро и контракт на три года. Ожидается, что соглашение будет закрыто в течение двух дней.

Напомним, что на Евро-2020 сборная Италии, которую возглавлял Манчини, стала чемпионами. В финале итальянцы победили англичан в серии послематчевых пенальти 1:1 (3:2).