  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. СМИ: Манчини в сборной Саудовской Аравии будет получать 40 млн. евро в год
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Манчини в сборной Саудовской Аравии будет получать 40 млн. евро в год

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Триумфатор Евро-2020 сменит сборную

СМИ: Манчини в сборной Саудовской Аравии будет получать 40 млн. евро в год

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Роберто Манчини сможет заработать 120 млн. евро в сборной Саудовской Аравии по трехлетнему контракту.

Ранее тренер объявил об уходе из сборной Италии за 10 месяцев до старта Евро-2024. Вскоре стало известно, что ему предлагают возглавить сборную Саудовской Аравии.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, итальянскому тренеру предлагают 40 млн евро и контракт на три года. Ожидается, что соглашение будет закрыто в течение двух дней.

Напомним, что на Евро-2020 сборная Италии, которую возглавлял Манчини, стала чемпионами. В финале итальянцы победили англичан в серии послематчевых пенальти 1:1 (3:2).

По теме
yellow-arrow
Манчини – о своей отставке: Этой мой личный выбор
yellow-arrow
Динамо и Днепр-1 будут отыгрываться, Суперкубок УЕФА и старт Серии А. Расписание матчей на 14 - 20 августа
yellow-arrow
Кубок Италии. Сассуоло избежал почти привычного провала, Монца вылетела
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберто Манчини сборная Италии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gazzetta.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде