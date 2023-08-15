Лацио собирается подписать Льориса. Ведут переговоры

"Лацио" рассматривает Уго Льориса в качестве вратаря. Стороны ведут переговоры о трансфере.

У Льориса есть действительный контракт с "Тоттенхэмом", который истекает через год. Голкипер, который после ЧМ в Катаре завершил карьеру в сборной, открыт к уходу из лондонского клуба.

Льорис провел в "Тоттенхэме" 11 лет, за это время он провел 447 матча из которых 151 отстоял "на сухо".