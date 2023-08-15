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Лацио собирается подписать Льориса. Ведут переговоры
Контракт вратаря "Тоттенхэма" истекает через год
Getty Images / Global Images Ukraine
"Лацио" рассматривает Уго Льориса в качестве вратаря. Стороны ведут переговоры о трансфере.
У Льориса есть действительный контракт с "Тоттенхэмом", который истекает через год. Голкипер, который после ЧМ в Катаре завершил карьеру в сборной, открыт к уходу из лондонского клуба.
Льорис провел в "Тоттенхэме" 11 лет, за это время он провел 447 матча из которых 151 отстоял "на сухо".
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Источник:gianlucadimarzio.com
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