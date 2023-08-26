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Лукаку заявил, что завтра отправится в Италию подписать контракт с Ромой
Бельгиец нашел команду
Фото: twitter.com/Inter
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку стал еще ближе к смене команды. Как он заявил в комментарии Het Laaste Nieuws, в воскресенье его ожидает подписание нового соглашения.
"Я завтра вылетаю в Рим для подписания контракта", - передает сегодняшние слова нападающего Николо Скира.
Согласно сообщениям инсайдеров, бельгиец присоединится к “Роме” на правах годовой аренды. По предварительной информации, "Челси" хотел выручить за аренду футболиста от восьми до 10 миллионов фунтов. Кроме этого "волки" должны покрыть зарплату футболиста – еще семь миллионов евро.
Для Лукака "Рома" станет второй командой в Серии А. Ранее он три сезона выступал в составе "Интера". В том числе однажды завоевал чемпионский титул Италии.
Пока Ромелу находится в Бельгии. Его контракт с "Челси" действует до лета 2026-го.
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