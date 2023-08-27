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Бывший одноклубник Малиновского перейдет из Марселя в итальянский клуб
Пошел по схожему маршруту
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" практически оформил трансфер полузащитника "Марселя" Маттео Гендузи. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
"Провансальцы" получат за игрока 13 миллионов евро. Также пять миллионов евро предусмотрено бонусами, которые будут “легко доступными для французского клуба”.
Кроме этого "Марсель" может получить 10% от потенциальной продажи Гендузи в следующий клуб.
Сейчас идут переговоры между игроком и “Лацио” на счет личных условий. Медпросмотр футболиста может состояться в начале следующей недели.
В прошлом сезоне французский полузащитник провел 43 матча, отличившись 10 результативными действиями (5+5). На старте текущего сезона он провел на поле 73 минуты в четырех поединках –после выхода на замену.
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