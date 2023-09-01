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Ювентус наконец-то избавился от Пьяцы. Хорват был в 6 арендах

Италия
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В Хорватию в 28 лет

Ювентус наконец-то избавился от Пьяцы. Хорват был в 6 арендах

Фото: twitter.com/NKRijeka

Новина українською

"Риека" объявила о трансфере Марко Пьяцы из "Ювентуса". Продолжительность контракта и сумма трансфера не разглашаются.

Пьяца пришел в "Юве" в 2016-м из "Динамо" Загреб за 29 миллионов евро. Позже он 6 раз отправлялся в аренду, а за сам "Юве" провел всего 21 матч и забил 1 гол.

Будучи на контракте в "Ювентусе" Пьяца выступал в аренде за "Шальке", "Фиорентину", "Андерлехт", "Дженоа", "Торино" и "Эмполи", в прошлом сезоне. Тогда хорват сыграл 17 матчей и не отличился результативными действиями.

Раньше на Марко возлагали большие надежды, а сейчас его трансферная стоимость составляет чуть меньше 2-х миллионов евро и он едет играть в Хорватию. Похоже это закат карьеры 28-летнего хорвата.

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В статье: Ювентус (Турин) Риека Марко Пьяца
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Источник:
juventus.com

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