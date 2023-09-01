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Серия А. Берарди вернулся и вернул Сассуоло
"Верона" теряет первые очки
Серия А. Третий тур Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум" "Сассуоло" - "Эллас Верона" 3:1 Голы: Пинамонти 11, Берарди 63, 73 (пен.) - Нгонг 56 Во время трёхлетней каденции Роберто Де Дзерби в "Сассуоло" и Ивана Юрича-Игора Тудора в "Вероне" матч между ними был украшением лиги. Обе были наиболее близки к грандам, играли в интересный футбол. Однако с тех пор прошло время. Вторая в предыдущем сезоне спаслась от вылета лишь в плей-офф, но нынешний начала с двух побед, в том числе над "Ромой". Первый тогда начал скатывание к аутсайдерам, а ныне начал двумя поражениями. Сегодня вмешался другой, новый фактор. Старый-новый. Доменико Берарди официально был травмирован, но говорили, что отказывался тренироваться, требуя перейти в "Ювентус". Ничего из этого не вышло. Сегодня он вернулся и вернул "Сассуоло". Уже на 11-ой минуте его команда забила первый гол в сезоне, когда удар вингера отбили лишь на Тольяна, а тот навесил на Пинамонти. Доменико также обыгрался с Энрике, а тот чуть не попал. Берарди увидел довольно случайный гол соперника в начале второго тайма. Нгонг пытался навесить с фланга, но мяч залетел прямо. Однако сам ответил на это двумя. Получил пас на ход от Лорьенте и пробил с рикошетом от защитника. Получил пас на ход от Байрами и был сбит в штрафной Дойгом. Мог забить ещё, но вратарь гостей Монтипо вмешивался. Вмешался и во время удара Лорьенте. "Сассуоло" начал сезон. А "Верона" теряет первые очки.
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