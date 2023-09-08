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Зарплатная ведомость Ювентуса почти вдвое выше, чем у Наполи. Туринцы финишировали на седьмом месте в прошлом чемпионате

Италия
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Поль Погба - самый высокооплачиваемый футболист Ювентуса

Зарплатная ведомость Ювентуса почти вдвое выше, чем у Наполи. Туринцы финишировали на седьмом месте в прошлом чемпионате

Фото: twitter.com/juventusfc

UA-Футбол
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По данным Calcio e Finanza, Поль Погба - самый высокооплачиваемый футболист "Ювентуса", француз зарабатывает 8 млн евро в год после уплаты налогов. Полузащитник из-за травм отыграл в прошлом сезоне только 10 матчей за "Ювентус".

Еще два игрока, хавбек Адриен Рабьо и форвард Душан Влахович, получают по 7 млн евро.

Первая десятка выглядит следующим образом:

  • 1. Поль Погба - 8 млн евро (10,48 до уплаты налогов);
  • 2-3. Адриен Рабьо - 7 млн евро (9,17);
  • 2-3. Душан Влахович - 7 млн евро (12,95);
  • 4. Войчех Шченсны - 6,5 млн евро (12,03);
  • 5. Алекс Сандро - 6 млн евро (11,1);
  • 6-7. Глейсон Бремер - 5 млн евро (9,25);
  • 6-7. Федерико Кьеза - 5 млн евро (9,25);
  • 8. Данило - 4 млн евро (5,24);
  • 9-10. Даниэле Ругани - 3,5 млн евро (6,48);
  • 9-10. Аркадиуш Милик - 3,5 млн евро (4,59).

Суммарно "Ювентус" тратит на зарплаты 121,4 млн евро в год (75,1 чистыми). "Наполи", выигравший прошлый чемпионат Италии тратит на зарплаты 68 млн евро (42,5 без учета налогов).

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
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Источник:
calcioefinanza

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