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Семья Аньелли размышляет над продажей Ювентуса - источник

Италия
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Ювентус может перейти к новым владельцам

Семья Аньелли размышляет над продажей Ювентуса - источник

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Как сообщает Il Giornale, компания Exor, принадлежащая семье Аньелли, склоняется к тому, чтобы выставить футбольный клуб на продажу. Это связано с неутешительными финансовыми показателями "Юве": выручка клуба в 2022 году составила менее 600 миллионов евро, а убыток - около 240 миллионов.

Отмечается, что стоимость клуба составит не менее 1,5 миллиарда евро. В Exor опровергли эту информацию. "Гипотезы о продаже "Ювентуса" лишены каких-либо оснований", - заявили в компании. Отметим, что Exor владеет 63,8% акций "Ювентуса".

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В статье: Ювентус (Турин) Андреа Аньелли
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Источник:
ilgiornale

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