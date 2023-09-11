Семья Аньелли размышляет над продажей Ювентуса - источник

Как сообщает Il Giornale, компания Exor, принадлежащая семье Аньелли, склоняется к тому, чтобы выставить футбольный клуб на продажу. Это связано с неутешительными финансовыми показателями "Юве": выручка клуба в 2022 году составила менее 600 миллионов евро, а убыток - около 240 миллионов.

Отмечается, что стоимость клуба составит не менее 1,5 миллиарда евро. В Exor опровергли эту информацию. "Гипотезы о продаже "Ювентуса" лишены каких-либо оснований", - заявили в компании. Отметим, что Exor владеет 63,8% акций "Ювентуса".