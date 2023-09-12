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Агент Погба: Поль никогда не собирался нарушать правил
Французу грозит до 4 лет дисквалификации
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольный агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника "Ювентуса" Поля Погба, прокомментировала ситуацию с положительным допинг-тестом игрока.
"Ждем результатов контранализа и не можем ничего сказать до тех пор.
Единственное, что можно сказать наверняка – Поль никогда не собирался нарушать правил", - приводит слова агентки Calciomercato.
Напомним, что Погба может получить максимальное наказание в виде четырёх лет дисквалификации.
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