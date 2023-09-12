Агент Погба: Поль никогда не собирался нарушать правил

Футбольный агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника "Ювентуса" Поля Погба, прокомментировала ситуацию с положительным допинг-тестом игрока.

"Ждем результатов контранализа и не можем ничего сказать до тех пор.

Единственное, что можно сказать наверняка – Поль никогда не собирался нарушать правил", - приводит слова агентки Calciomercato.