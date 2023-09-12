  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Агент Погба: Поль никогда не собирался нарушать правил
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент Погба: Поль никогда не собирался нарушать правил

Италия
(1 голосов)

Французу грозит до 4 лет дисквалификации

Агент Погба: Поль никогда не собирался нарушать правил

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольный агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника "Ювентуса" Поля Погба, прокомментировала ситуацию с положительным допинг-тестом игрока.

"Ждем результатов контранализа и не можем ничего сказать до тех пор.

Единственное, что можно сказать наверняка – Поль никогда не собирался нарушать правил", - приводит слова агентки Calciomercato.

Напомним, что Погба может получить максимальное наказание в виде четырёх лет дисквалификации.

По теме
yellow-arrow
Украина & Италия, старт молодежки, УПЛ и украинизированные игры в АПЛ. Расписание матчей на 11 - 17 сентября
yellow-arrow
Спаллетти начинает от стенки. Сборная Италии в отчаянии и готовится к плей-офф
yellow-arrow
Известен вероятный состав Италии на матч с Украиной
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде