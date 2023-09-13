  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Стало известно, как в организме Поля Погба могли появиться запрещенные вещества
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, как в организме Поля Погба могли появиться запрещенные вещества

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Французский хавбек действовал по собственной инициативе

Стало известно, как в организме Поля Погба могли появиться запрещенные вещества

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

​​​​​​Стало известно, как в организме полузащитника "Ювентуса" Поля Погба могли появиться запрещенные вещества.

Друг 30-летнего француза, имеющий медицинское образование, посоветовал футболисту добавку, которую тот приобрел в США. Он принял ее, несмотря на различия в антидопинговых правилах между США и Европой, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Если эта версия подтвердится, то "Ювентус" сможет перестать выплачивать Погба зарплату или расторгнуть с ним контракт, поскольку вина полностью лежит на игроке.

Погба сдал положительный допинг-тест после матча с "Удинезе" (3:0) в 1-м туре итальянской серии А. В организме полузащитника обнаружили повышенное содержание тестостерона, который значительно отличается от нормы.

Читайте также Погба сдал положительную допинг-пробу после матча с Удинезе. Француз тогда даже не вышел на поле
По теме
yellow-arrow
Старший сын Мальдини решил завершить карьеру игрока
yellow-arrow
Ювентус интересуется лидером Шахтера
yellow-arrow
Леонардо Бонуччи собирается судиться с Ювентусом - источник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gazzetta

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде