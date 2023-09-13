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Стало известно, как в организме Поля Погба могли появиться запрещенные вещества
Французский хавбек действовал по собственной инициативе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стало известно, как в организме полузащитника "Ювентуса" Поля Погба могли появиться запрещенные вещества.
Друг 30-летнего француза, имеющий медицинское образование, посоветовал футболисту добавку, которую тот приобрел в США. Он принял ее, несмотря на различия в антидопинговых правилах между США и Европой, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Если эта версия подтвердится, то "Ювентус" сможет перестать выплачивать Погба зарплату или расторгнуть с ним контракт, поскольку вина полностью лежит на игроке.
Погба сдал положительный допинг-тест после матча с "Удинезе" (3:0) в 1-м туре итальянской серии А. В организме полузащитника обнаружили повышенное содержание тестостерона, который значительно отличается от нормы.
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