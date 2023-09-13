Стало известно, как в организме Поля Погба могли появиться запрещенные вещества

​​​​​​Стало известно, как в организме полузащитника "Ювентуса" Поля Погба могли появиться запрещенные вещества.

Друг 30-летнего француза, имеющий медицинское образование, посоветовал футболисту добавку, которую тот приобрел в США. Он принял ее, несмотря на различия в антидопинговых правилах между США и Европой, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Если эта версия подтвердится, то "Ювентус" сможет перестать выплачивать Погба зарплату или расторгнуть с ним контракт, поскольку вина полностью лежит на игроке.

Погба сдал положительный допинг-тест после матча с "Удинезе" (3:0) в 1-м туре итальянской серии А. В организме полузащитника обнаружили повышенное содержание тестостерона, который значительно отличается от нормы.