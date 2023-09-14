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Бонуччи: Меня унизили в Ювентусе. Сначала я согласился быть пятым-шестым вариантом, а потом мне сказали, что я буду мешать

Италия
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В итоге игрок будет судится с "Юве"

Бонуччи: Меня унизили в Ювентусе. Сначала я согласился быть пятым-шестым вариантом, а потом мне сказали, что я буду мешать

Фото: twitter.com/bonucci_leo19

Новина українською

Леонардо Бонуччи дал интервью SportMediaset об уходе из "Ювентуса". Защитник заявил, что его унизили в клубе.

"Я читал и слышал неправду со стороны "Ювентуса" и тренера. Неправда, что в октябре и феврале мне сообщили о намерении прервать отношения в конце сезона. Напротив, в конце мая я согласился быть пятым-шестым вариантом в обороне.

Я что-то подозревал, читал об этом в газетах. Но 13 июля (спортивный директор) Джунтоли и (его помощник) Манна пришли ко мне домой и сообщили, что я больше не буду в составе "Ювентуса", что мое присутствие на поле будет мешать росту команды.

Это было унижение, которое я испытал после 500 с лишним матчей в составе "Юве". Я оценил поддержку многих игроков, в том числе и нынешних, из "Юве" и других клубов. Все они поддержали меня в связи с неуважительным поведением клуба", – сказал защитник.

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В результате Бонуччи ушел в "Унион Берлин" в качестве свободного агента. Недавно стало известно, что игрок подаст в суд на "Ювентус" и потребует компенсацию за профессиональный и моральный ущерб от отстранения от состава.

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В статье: Леонардо Бонуччи Ювентус (Турин)
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Источник:
sportmediaset.mediaset.it

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