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Жозе Моуринью - о матче с Торино: есть ощущение, что потеряны два очка

Италия
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После пяти туров Серии А Рома занимает 13-е место

Жозе Моуринью - о матче с Торино: есть ощущение, что потеряны два очка

AS Roma

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал матч с "Торино" (1:1).

"Этот матч с "Торино" был сложным, даже при счете 1:0 это была открытая игра. Это сложная команда, мы очень хорошо провели второй тайм. Мы создали достаточно ситуаций, чтобы забить еще несколько голов. Есть ощущение, что потеряны два очка, но мы провели хорошую игру. Я увидел на поле хорошую команду, теперь надо идти на следующий матч.

Лукаку? Он фантастический игрок, больше нечего сказать. Конечно, есть и другие великие нападающие в других командах, мне не с кем их сравнивать. Я очень доволен им, а также Белотти и Азмуном. Мне нравится Азмун, но сейчас он находится в тяжелом состоянии и ему нужно работать. Я очень доволен этими тремя игроками", - приводит слова Моуринью Corrier dello Sport.

После пяти туров Серии А "Рома" занимает 13-е место с пятью очками. Лидирует в чемпионате "Интер" (15 очков).

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В статье: Ромелу Лукаку Рома (Рим) Моуринью
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Источник:
corrieredellosport

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