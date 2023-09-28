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Мхитарян хочет продлить контракт с Интером, несмотря на огромное предложение из Саудовской Аравии
Деньги не убедили
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Один из саудовских клубов связался с агентом Генриха Мхитаряна, чтобы предложить игроку двухлетний контракт с окладом в два раза выше, чем в "Интере". Полузащитник все ещё хочет остаться в стане "нерадзурри".
Сообщается, что в "Интере" Генрих получает около 3-х миллионов евро в год.
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Мхитарян также хотел бы контракт на 2 года от "Интера", но клуб собирается предложить сделку по схеме 1+1. Стороны проведут переговоры в феврале или марте. Текущее соглашение 34-летнего армянина с "Интером" рассчитано до лета 2024-го.
В этом сезоне Мхитарян провел за "Интер" 7 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.
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