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Спортдиректор Ювентуса о судьбе Погба: Ждем результат повторных анализов

Италия
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Кристиано Джунтоли поделился мыслями о будущем француза

Спортдиректор Ювентуса о судьбе Погба: Ждем результат повторных анализов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли поделился мыслями о будущем Поля Погба:

"Расторжение контракта? Мы подождем, а затем вместе с Погба решим, как действовать дальше. Пока что двигаемся дальше."

Напомним, что французского полузащитника отстранили вследствие положительной допинг-пробы. Также Ювентус прекратил платить игроку зарплату.

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В статье: Поль Погба Кристиано Джунтоли
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