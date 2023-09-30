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Спортдиректор Ювентуса о судьбе Погба: Ждем результат повторных анализов
Кристиано Джунтоли поделился мыслями о будущем француза
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли поделился мыслями о будущем Поля Погба:
"Расторжение контракта? Мы подождем, а затем вместе с Погба решим, как действовать дальше. Пока что двигаемся дальше."
Напомним, что французского полузащитника
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Источник:twitter.com
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