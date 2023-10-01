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67 минут Малиновского. Удинезе - Дженоа 2:2. Обзор матча и видео голов
Удинезе - Дженоа ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇01.10.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: Getty Images
Руслан Малиновский впервые за четыре матча вышел в стартовом составе "Дженоа", но не смог помочь команде заработать три очка. Героем поединка у генуэзцев был Гудмундссон, который оформил дубль. Недалеко было и до хет-трика, но один из реализованных моментов было отменять.
Удержать ничью "Удинезе" помог автогол Маттурро на последних минутах поединка.
"Дженоа" держится в середине турнирной таблицы с 8-ю баллами. Сегодняшние хозяева благодаря добытому очку поднялись из зоны вылета.
Серия А. 7-й тур
Голы: Лукка 23, Маттурро 90+1 (автогол) - Гудмундссон 14, 41
Удаления: Ловрич 90+4 (прямая красная)
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