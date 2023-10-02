Серия А. Победить Ювентус и Интер легче, чем Монцу?

Серия А. Седьмой тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Монца" 0:1

Гол: Коломбо 67

"Сассуоло" всегда такой. Уж точно - в каденции Алессио Дионизи. Великолепно играет против грандов, часто побеждает их, много забивает их. Но против середняков и аутсайдеров, особенно дома, часто играет гораздо хуже. Вот и на этот раз в пятом туре он разнес дома "Ювентус" (4:2), в шестом устроил камбек в гостях против "Интера" также в красивой манере. А в седьмом проиграл дома "Монце", не забив.

И ведь не оправдаешься каким-либо "автобусом" или везением гостей. Они и в мае приехали в Реджо-Эмилию и победили. Так что нынешняя победа не одинока. Сегодня также играли открыто, весело. По владению мячом даже победили. Хозяева нанесли по их воротам 19 ударов, из них семь - в створ. Но все семь остановил Микеле Ди Грегорио. Причем даже без особых суперсейвов.

В первом тайме "нероверди" доминировали. Ди Грегорио накрыл удар Пинамонти лишь с двух попыток. Отбил ногами оба удара Берарди на 36-ой и 37-ой минутах. Затем Лорьенте смазал метров с пяти.

Во втором тайме уже "Монца" была ближе к голу. Кирьякопулос также не попал почти в упор. Чуррия попал в защитника на том же расстоянии. Консильи еле потащил удар Коломбо. Последний в итоге обыграл Руана, промчал к воротам и забил. Консильи вновь прыгал далеко за мячом от Чуррии. А в добавленное время Ди Грегорио вновь уверенно отбивал, а Лорьенте вновь мазал почти в упор.

"Монца" побеждает после трех ничьих подряд. "Сассуоло" проигрывает после двух громких побед подряд. Еще и пропускает в 15-ом матче лиги подряд. Теперь у обеих команд по девять очков.

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Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Эллас Верона" 0:0