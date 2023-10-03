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Ибрагимович: Вы думаете я шучу, когда говорю что я Бог? Я не шучу

Италия
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Златан не выходит из образа и в день рождения

Ибрагимович: Вы думаете я шучу, когда говорю что я Бог? Я не шучу

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Новина українською

Журналист и телеведущий Пирс Морган опубликовал тизер своего интервью со Златаном Ибрагимовичем. В разговоре как всегда будет много провокационных заявлений.

"Вы хотите поиграть с огнем? Я буду вашим огнем. Но вы сгорите. Как вы думаете, я шучу, когда говорю, что я Бог? Я не шучу".

О том, что Златан мог бы сыграть злодея в фильме о Джеймсе Бонде.

"Я бы уничтожил Бонда, но мои услуги стоят очень дорого, я не работаю бесплатно", – сказал Ибрагимович.

Полная версия интервью выйдет в четверг.

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В статье: Златан Ибрагимович
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Источник:
tribuna.com

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