Ибрагимович: Вы думаете я шучу, когда говорю что я Бог? Я не шучу

Журналист и телеведущий Пирс Морган опубликовал тизер своего интервью со Златаном Ибрагимовичем. В разговоре как всегда будет много провокационных заявлений.

О том, что Златан мог бы сыграть злодея в фильме о Джеймсе Бонде.

Полная версия интервью выйдет в четверг.

Coming up this Thursday, don't miss Piers Morgan's VERY uncensored interview with Swedish football legend Zlatan Ibrahimovic...@Ibra_official | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/YIyIt2cQ2N