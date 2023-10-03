Ибрагимович: Вы думаете я шучу, когда говорю что я Бог? Я не шучу

Журналист и телеведущий Пирс Морган опубликовал тизер своего интервью со Златаном Ибрагимовичем. В разговоре как всегда будет много провокационных заявлений.

"Вы хотите поиграть с огнем? Я буду вашим огнем. Но вы сгорите. Как вы думаете, я шучу, когда говорю, что я Бог? Я не шучу".

О том, что Златан мог бы сыграть злодея в фильме о Джеймсе Бонде.

"Я бы уничтожил Бонда, но мои услуги стоят очень дорого, я не работаю бесплатно", – сказал Ибрагимович.

Полная версия интервью выйдет в четверг.