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Ибрагимович: Вы думаете я шучу, когда говорю что я Бог? Я не шучу
Златан не выходит из образа и в день рождения
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
Журналист и телеведущий Пирс Морган опубликовал тизер своего интервью со Златаном Ибрагимовичем. В разговоре как всегда будет много провокационных заявлений.
"Вы хотите поиграть с огнем? Я буду вашим огнем. Но вы сгорите. Как вы думаете, я шучу, когда говорю, что я Бог? Я не шучу".
О том, что Златан мог бы сыграть злодея в фильме о Джеймсе Бонде.
"Я бы уничтожил Бонда, но мои услуги стоят очень дорого, я не работаю бесплатно", – сказал Ибрагимович.
Полная версия интервью выйдет в четверг.
Coming up this Thursday, don't miss Piers Morgan's VERY uncensored interview with Swedish football legend Zlatan Ibrahimovic...@Ibra_official | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/YIyIt2cQ2N— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) October 2, 2023
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