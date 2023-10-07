Серия А. Ювентус - Торино 2:0. Лишить звания дерби?

Серия А. Восьмой тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Торино" 2:0

Голы: Гатти 47, Милик 62

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Веа, МакКенни, Локателли, Рабио, Костич (Камбиазо 76), Миретти (Милик 46), Кен (Йилдиз 86)

"Торино": В. Милинкович-Савич, Тамез, Схуурс, Родригес (Войвода 84), Белланова, Риччи, Илич (Пеллегри 84), Лазаро (Гинейтис 84), Влашич, Сек (Санабрия 71), Д. Сапата

Предупреждения: Гатти 71 - Белланова 21

Главный арбитр: Давиде Масса

Туринское дерби - наиболее предсказуемое в мире. Сколько бы "Торино" ни старался, бегал, выкладывался, в итоге он все равно пропускает и теряет результат. Обычно пропускает или в концовке, или со стандартных положений. В предыдущем дерби пропустил три гола из четырех от защитников.

Умение своих защитников при "стандартах" отмечал Массимилиано Аллегри, отвечая на вопрос, кто же будет забивать. Вопрос совсем не праздный, ведь из-за травм вылетели Влахович и Кьеза, авторы восьми из 12-ти голов команды в сезоне, а автор еще одного Милик из-за повреждения не мог выйти в стартовом составе. Аллегри в итоге оказался прав. Забил очередной защитник. А также именно Милик. Оба - со "стандартов".

Вряд ли есть резон особо описывать игру для тех, кто видел предыдущие дерби. "Торино" старается, играет жестко, быстро. Но совершенно ничего не создает. Ничего не создает и "Ювентус", после 2:4 от "Сассуоло" окончательно и бесповоротно вернувшийся к унылому, но организованному футболу Аллегри. После того матча он уже не пропустил в трех.

В начале второго тайма на поле появился Милик и тут же создал гол. Разумеется, со стандартного положения. Угловой, Ваня Милинкович-Савич отчаянно тянулся, но выбил недалеко, удар Кена через себя защитник выбил на линии ворот, а Гатти затолкал в ворота. Арбитр свистнул офсайд, но после долгой проверки ВАР поправил его.

Далее удар Милика головой с трудом на угловой отбил Милинкович-Савич. Угловой подали (Костич), а Милик просто замкнул головой. После чего можно было давать финальный свисток. Ну разве что еще посмотреть на неточный удар головой Гатти из вратарской. Мог бы быть третий гол с углового.

"Торо" может говорить о потере ведущих защитников - Буонджорно, Джиджи, Войводы, игре в центре обороны опорника Тамеза впервые в сезоне. В целом не играли авторы четырех его голов из шести. Буонджорно и автор трех Радоньич, который в ссоре с тренером, хотя официально травмирован. Но все же ведь и в предыдущих дерби без этих проблем "быки" проигрывали. Этот матч уже лучше и не считать дерби.

"Юве" же сбрасывает критику трусливой игры в Бергамо (0:0). Сбрасывает не игрой, а результатом. Побеждает в 13-ом дерби из последних 17-ти при четырех ничьих. И приближается к "Интеру" на расстояние двух очков. Остальное его не интересует.