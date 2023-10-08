Милан начал продажу формы голкипера Жиру

"Милан" начал продажу формы голкипера Оливье Жиру под номером 9. Причиной этого стал вчерашний поединок с "Дженоа", в котором французский нападающий, после удаления вратаря Меньяна, стал на защиту ворот. Жиру удачно отыграл на новой для себя позиции и даже сделал один сейв. Миланцы выиграли со счетом 1:0.

После этого на официальном сайте "россонери" Оливье был перенесен в состав голкиперов уже в новой форме.

37-летний форвард принял участие в 9 матчах этого сезона, где забил 4 гола и отдал 3 ассиста.