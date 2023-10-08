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Милан начал продажу формы голкипера Жиру

Италия
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После вчерашнего матча, где Оливье удачно заменил Меньяна

Милан начал продажу формы голкипера Жиру

Фото: MEGOGO

Новина українською

"Милан" начал продажу формы голкипера Оливье Жиру под номером 9. Причиной этого стал вчерашний поединок с "Дженоа", в котором французский нападающий, после удаления вратаря Меньяна, стал на защиту ворот. Жиру удачно отыграл на новой для себя позиции и даже сделал один сейв. Миланцы выиграли со счетом 1:0.

После этого на официальном сайте "россонери" Оливье был перенесен в состав голкиперов уже в новой форме.

37-летний форвард принял участие в 9 матчах этого сезона, где забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

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В статье: Оливье Жиру Милан
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Источник:
acmilan.com

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