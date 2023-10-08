Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан начал продажу формы голкипера Жиру
После вчерашнего матча, где Оливье удачно заменил Меньяна
Фото: MEGOGO
"Милан" начал продажу формы голкипера Оливье Жиру под номером 9. Причиной этого стал вчерашний поединок с "Дженоа", в котором французский нападающий, после удаления вратаря Меньяна, стал на защиту ворот. Жиру удачно отыграл на новой для себя позиции и даже сделал один сейв. Миланцы выиграли со счетом 1:0.
После этого на официальном сайте "россонери" Оливье был перенесен в состав голкиперов уже в новой форме.
37-летний форвард принял участие в 9 матчах этого сезона, где забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
Популярное сейчас
- Суарес покинет бразильский клуб в декабре. Интер Майами до сих пор интересуется им
- Арсенал - Манчестер Сити: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
- Интер Майами с Кривцовым и Месси проиграл лидеру МЛС. Команда потеряла шансы на плей-офф
- Бельгиец покорил Лигу Европы. Он забил семнадцать голов за тринадцать матчей
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
Новости по теме
- 23:51 Зарубежные Серия А. Дженоа - Милан 0:1. Вновь пропущенный после ухода Малиновского и сейвы вратаря Жиру
- 12:36 Прогнозы на футбол Дженоа - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 07.10.2023
- 17:45 Зарубежные Франция опубликовала заявку на октябрьские матчи: Мбаппе, Дембеле, Коман, Камавинга, Эрнандес – в составе