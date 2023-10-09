Ювентус перестал выплачивать Погба гонорар в полном объеме. Француз будет получать минимальную зарплату

"Ювентус" направил Полю Погба и его адвокатам письмо, в котором уведомил, что приостанавливает выплату гонорара в размере 8+2 миллионов евро в год. Теперь француз будет получать 2 тысячи евро после уплаты налогов – минимальную ставку в Италии.

"Туринцы" считают, что в праве не выплачивать гонорар из-за дела о допинге. Напомним, что вторая допинг-проба на тестостерон показала положительный результат.

Теперь Полю грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 лет. "Ювентус" не будет принимать решения по игроку до официального приговора. Если же дисквалификация вступит в силу, клуб будет в праве растрогнуть контракт и подать иск в суд о возмещении ущерба.