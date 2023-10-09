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На воротах команды недели в Серии А Оливье Жиру – Фото

Италия
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Спас команду в матче с Дженоа

На воротах команды недели в Серии А Оливье Жиру – Фото

MEGOGO

Новина українською

Серия А опубликовала команду недели. Ворота 11-ти лучших защищает нападающий "Милана" Оливье Жиру, который в матче с "Дженоа", после удаления Майка Меньяна, стал в ворота "россонери".

В том поединке Жиру хорошо смотрелся в воротах команды и даже сделал 1 важное спасение, которое помогло оставить "Милану" ворота нетронутыми. После поединка клуб начал продавать вратарскую форму с фамилией Жиру и 9-кой на спине.

Можно ознакомиться с видео-обзором встречи 8-го тура Серии А.

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В статье: Оливье Жиру Милан
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