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В Серии А снова два Индзаги: Филиппо возглавил Салернитану
Срок соглашения неизвестен
Getty Images / Global Images Ukraine
"Салернитана" объявила о назначении Филиппо Индзаги. Специалист в скором времени приступит к управлении командой.
Пока неизвестно каким сроком подпишет соглашение Индзаги. Клуб пока только достиг договоренности с менеджером.
Филиппо перед "Салернитаной" тренировал "Реджину" из Серии Б. По итогам прошлого сезона команда Индзаги заняла 7-е место.
Напомним, что брат легендарного нападающего, Симоне, на данный момент тренирует "Интер".
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Источник:salernitana.it
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