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В Серии А снова два Индзаги: Филиппо возглавил Салернитану

Италия
(1 голосов)

Срок соглашения неизвестен

В Серии А снова два Индзаги: Филиппо возглавил Салернитану

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Салернитана" объявила о назначении Филиппо Индзаги. Специалист в скором времени приступит к управлении командой.

Пока неизвестно каким сроком подпишет соглашение Индзаги. Клуб пока только достиг договоренности с менеджером.

Филиппо перед "Салернитаной" тренировал "Реджину" из Серии Б. По итогам прошлого сезона команда Индзаги заняла 7-е место.

Напомним, что брат легендарного нападающего, Симоне, на данный момент тренирует "Интер".

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В статье: Филиппо Индзаги Салернитана (Салерно)
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Источник:
salernitana.it

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