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Президент Наполи: Мы повезем в Саудовскую Аравию игроков над Израилем? Вы идиоты
При этом оговорился, что байкотировать турнир не призывает
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис высказался о Суперкубке Италии в Саудовской Аравии и конфликтом Израиля с ХАМАС. Он сомневается, что стоит везти футболистов на самолете над опасными территориями.
"Арабские страны должны относиться с большим уважением к женщинам и рабочим. Когда кто-то говорит о спорте, который должен сочетать благополучие и здоровье, но в итоге этого не происходит, я беспокоюсь.
Вы видели, что происходит в Израиле? Можете предположить, что над этими территориями будет воздушная блокада? Мы на четырех самолетах повезем игроков, которые достаточно дорого стоят. Все это ради того, чтобы заработать еще несколько миллионов? Вы идиоты.
Давайте проведем (Суперкубок) на "Олимпико", зачем нам лететь туда и заморачиваться? Дело не в том, что я хочу бойкотировать турнир – я просто говорю "подумайте об этом", – сказал Аурелио Де Лаурентис.
Отметим, что в войну между Израилем и ХАМАС может быть втянута ливанская Хезболла. Это увеличит территорию, которая будет втянута в конфликт, а полеты над которой будут опасными. Суперкубок Италии должен пройти зимой.
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