Разгромы от Интера полезны не для всех. Итоги восьмого тура Серии А

Эмполи - Удинезе 0:0

Лечче - Сассуоло 1:1

Интер - Болонья 2:2

Ювентус - Торино 2:0

Дженоа - Милан 0:1

Монца - Салернитана 3:0

Лацио - Аталанта 3:2

Фрозиноне - Эллас Верона 2:1

Кальяри - Рома 1:4

Наполи - Фиорентина 1:3

16-го сентября в первом матче марафона из семи в лиге и Еврокубках за 22 дня "Милан" проиграл в дерби "Интеру" со счетом 1:5. Многие ли предположили тогда, что по итогам марафона именно "россонери" будут на единоличном первом месте? И что "Фиорентина", начинавшая марафон сразу же после 0:4 от того же "Интера", по его итогам укрепится в Топ-4?

А вот "Салернитане" разгром от "нерадзурри" не помог. Она уже сменила тренера.

"Милан"

Свою четвертую победу подряд в лиге при одном пропущенном лидер одержал отнюдь не легко. Он играл через трое суток после выезда в Дортмунд в Лиге Чемпионов, и усталость бросалась в глаза. В первые 86 минут в Генуе футбола и скоростей не было вообще. Ни со вторым составом Чуквуэзе-Йович-Окафор, ни с вышедшим на замену первым Пулишич-Жиру-Леау.

В итоге все же исполнился мой прогноз из анонса матча. Что "Милан" не повторит ошибок "Ромы", "Лацио" и "Наполи", проваливших начало матча против "Дженоа" и потому в итоге не выигравших. А прежде всего перекроет соперника, лишит его шансов на атаку и где-то как-то найдет гол. Нашел на 87-ой минуте.

Правда, такой план был опасным. ВАР долго проверял игру рукой автора гола Пулишича. Не был уверен и промолчал, но рука была. Президент генуэзцев Альберто Дзангрилло после матча заявил, что спорные решения всегда против его команды, жестко говорил о фаворитизме в пользу грандов.

Также он говорил об "убийственном" фоле Майка Маньяна. За него француза удалили. Но в ворота "Милана" встал Оливье Жиру, совершил смелый сейв на выходе и вызвал неимоверный хайп. Его клуб уже выпустил вратарские футболки с его именем, которые раскупили мгновенно, и включил его в список вратарей на официальном сайте. Серия А поставила его в ворота сборной тура.

Как бы то ни было, "Милан" одержал чемпионскую победу, оформил второе лучшее начало сезона с 1994-го года. Стефано Пиоли признал, что в техническом плане игра была не лучшей, но остался очень доволен характером и силой игроков. Жиру также довольно заявил, что команда боролась "как львы".

"Интер"

Победа на характере "Милана", античемпионская потеря очков "Интера" - будто вернулся сезон 2021/22, их очной борьбы за Скудетто. Тогда знаменитым стал провал последнего против "Болоньи", когда вел в счете, но проиграл, пропустив из-за дикой ошибки вратаря. Сейчас упустить 2:0 дома против середняка из-за пенальти и длинного паса также довольно дико.

Хотя этот середняк весьма кусачий. Уже играл вничью с "Ювентусом" и "Наполи", не проиграл уже в семи турах подряд. По победам в пяти последних очных матчах равен - по две. 1:6, которые дважды подряд получал в Милане, были аномалией, не 2:2. Аномалией были два пропущенных "Болоньи" в субботу к 13-ой минуте после четырех матчей без пропущенных вообще.

"Интер" слишком часто засыпает на целые таймы. Еще и играл первый состав, крайне уставший. Он не выиграл второй домашний матч подряд, причем и тогда вел в счете, и тогда играл против кусачего середняка - "Сассуоло". Не выиграл, несмотря на преимущество в два мяча в лиге, впервые с февраля 2019-го года.

Он выиграл отрезок после второго гола "Болоньи" на 52-ой минуте по ударам по воротам со счетом 9:1, но не был близок к голу. Хотя та из-за травм завершала матч с тремя левыми защитниками.

Капитан Лаутаро Мартинес установил рекорд клуба за 64 года - десять голов в восьми первых турах, но и привез пенальти.

Симоне Индзаги говорил об очень хорошей игре, о "монологе" своей команды, но и о постоянных потерях концентрации. О "проклятых" потерянных очках.

"Наполи" - "Фиорентина"

Прямая битва за четвертое место проходила в бешеном темпе, при яростных борьбе и поддержке трибун. Спешка подводила команды, часто ошибавшиеся технически либо в принятии решений, но они уж точно старались и наиграли на больше, чем 28 ударов. После 0:0 и 1:0 в очных матчах в предыдущем сезоне свежий ветер этого противостояния вернулся.

Можно заявить, что "Фиорентина" была удачливее в деталях, в эпизодах. Но она прежде всего выглядела более сильной, качественной, организованной командой. И с характером, ведь не развалилась после пропущенного в раздевалку, забила в добавленное время второго тайма. Она не развалилась после 0:4 от "Интера", а набрала 13 очков в пяти следующих матчах лиги.

Винченцо Итальяно также блестяще поработал кадрово. Вингерами избрал бледного Брекало и не совсем готового после травмы Иконе. Первый сразу же забил, второй играл отлично. Лидер атаки Гонсалес получил такой нужный ему отдых, вышел на замену и забил. 34-летнего Джакомо Бонавентуру как раз оставили в "старте", и он забил свой четвертый гол в сезоне.

А вот что творил Руди Гарсия?! Травмированного Ангиссу менял на форварда. Затем менял вингера на опорника. Затем - опорника на вингера. Еще и убрал с поля лидера атаки Осимхена и лидера центра поля Зелински. Перемещал Хвичу Кварацхелию с левого на правый фланг. Журналист CBS Маттео Бонетти заявил, что француз "сошел с ума", а замена Оси и вовсе "преступление".

Сам Гарсия после матча отрицал тактические проблемы команды, а жаловался на недостаточно агрессивную игру в отборе, недостаток фолов. Хотя и признал острый недостаток "кроссов" в штрафную, свою боязнь за центр поля, проблемы против высокого прессинга соперника.

Теперь новости насчет его возможного увольнения приходят постоянно. А президент Аурелио Де Лаурентис признает, что ему тяжело с этим тренером.

"Лацио" - "Аталанта"

Джан Пьеро Гасперини против Маурицио Сарри - всегда многообещающе. Хотя в предыдущих трех их встречах мы видели 0:0 и дважды 2:0 в одни ворота. Но сейчас все вернулось. Даже установлен рекорд по голам в их очной встрече. И это при том, что и здесь не хватало качества техники и мысли, и ударов было всего 24.

Здесь также сыграли кадровые решения. Сарри призывали из-за травмы Чиро Иммобиле перейти к "фальшивой девятке". Но он сказал, что это будет оскорблением для купленного за 15 миллионов евро летом форварда Кастельяноса. И Валентин сделал гол и ассист. Также удачно вышли на замену Педро, Камада, Весино. Матиас, не особо техничный игрок, технично забил победный гол.

Сыграло и мощное начало с 5:0 по ударам по воротам, четырьмя опасными моментами и двумя голами. Затем "Лацио", правда, заснул как "Интер". Из-за чего пропустил с двух ударов головой. Но, в отличие от него, как следует прижал соперника после 2:2 и нашел заслуженный гол. В целом три гола в ворота соперника, пропустившего в пяти предыдущих матчах один - достижение.

В конце концов, "Лацио", оказавшемуся близко к зоне вылета, этот матч был нужнее.

Гасперини признал ужасное начало, пропущенный автогол в "неопасной ситуации". Говорил об усталости в концовке и не лучшем физическом состоянии своих игроков. Но в целом доволен игрой подопечных. А Сарри ожидаемо очень доволен началом, даже 25-ю минутами. Считает, что тогда команда должна была забивать больше. И признал решающую силу замен.

О Весино он говорил как о специалисте по решению проблем. Уругваец и вправду умеет забивать решающие голы в сложных матчах.

"Ювентус" и "Рома"

Вроде бы соперники разного калибра. Крепкий середняк, еще и дерби, последняя команда лиги. Но и "Ювентус", и "Рома" легко победили. Что объединяло обоих - так это неприятность момента. Говорили даже, что Жозе Моуриньо уволят в случае поражения в Кальяри. А Массимилиано Аллегри призывали уволить соцсети, СМИ же донимали неприятными вопросами о трусливой игре против "Аталанты".

Туринское дерби - фатум, Судьба, злой (для "Торино") рок. Иван Юрич перед нынешним заявил, что его команда играет дерби хорошо, но постоянно пропускает легкие голы, особенно - со "стандартов". Аллегри заявлял, что вместо травмированных Влаховича и Кьезы, авторов восьми голов команды из 12-ти, голы принесут защитники и "стандарты". Вот и вышли два гола с угловых. В том числе защитника.

У "Торо" не играли авторы четырех его голов из шести, не играли лучшие центральные защитники, и в ту зону пришлось ставить опорника Тамеза. Но так можно к каждому из 17-ти последних дерби, которые он не выиграл (13 поражений), найти оправдания. Здесь вопрос в психологии. На этот раз он даже выдержал меньше, чем обычно. Лишь тайм.

Ну а "Кальяри" просто слишком слаб. Тем более, когда пропускает ранние голы (два к 20-ой минуте) и вынужден атаковать. "Рома" разыгрывала против него красивые легкие комбинации, будто против конусов на тренировке. Ромелу Лукаку легко добыл первый дубль за клуб и с пятью голами выдал лучший дебют за него после Габриэля Батистуты в 2000-ом году.

В итоге Аллегри говорил о взрослости и обороне (уже третий матч "Юве" подряд без пропущенных), Юрич чуть не расплакался, заявив, что не сумел построить в "Торино" то, что хотел. А Моуриньо - о смелости игроков, солидности и желании реабилитироваться за 1:4 в предыдущем гостевом матче лиги. Удалось с тем же счетом.

Разгром в Кальяри - всего лишь вторая гостевая победа "Ромы" в 13-ти последних, потому очень важен.

Следует также отметить победы "Монцы" и "Фрозиноне". Первая в предыдущем сезоне побила рекорды новичков 20-тилетней давности и вроде бы не страдает от синдрома второго сезона, новичок нынешнего угрожает побить ее рекорды. "Эмполи" и "Фрозиноне" сыграли в стратегическую ничью. Тосканцы забили лишь однажды с начала сезона, но с Аурелио Андреаццоли сильно прибавили в обороне.

После одного очка в шести последних турах, в частности, 0:7 в двух последних (в том числе 0:4 от "Интера" - не для всех разгромы от него полезны), "Салернитана" сменила тренера. Вместо Паулу Соузы - Филиппо Индзаги. "Кальяри" с одним очком в семи и 1:7 в двух последних. Клаудио Раньери все еще держится.

Украинский след

Руслан Малиновский во второй раз подряд играл в глубине поля. На позиции левого опорника. Нередко прикрывал на левом фланге против весьма активного правого опорника соперника Мусы. Оказывался и ближе всех к своим защитникам, помогая им разыгрывать.

"Дженоа" бодалась на равных с "Миланом", почти ничего не позволяя гранду. Но после ухода украинца с поля на 68-ой минуте Муса заработал ассист навесом с того же фланга. В трех последних матчах, в которых Руслан выходил в стартовом составе, его команда пропускала решающие голы после его ухода. В целом недосчитавшись из-за этого четырех очков.

На момент ухода Руслан был пятым в команде по точности передач (85.3 процента), шестым по касаниям мяча (37), третьим по передачам (36). Такое соотношение касаний и пасов - признак игры в одно касание. Выиграл два из четырех единоборств. В атаке запомнился лишь пасом на ход по левому флангу. Тогда Васкес упал в штрафной, но арбитр справедливо промолчал.

СМИ отмечали его работу в центре поля и желание, старание. Но и отдаленность от ворот и неэффективность в атаке. Corriere Della Sera говорил об ожиданиях яркого атакера, но реальности работника и "драгоценной жертве". Оценки - поровну приличные "шестерки" от тех, кто заметил его работу, с "5.5" и даже "5" от тех, кто требует от Руслана атаку.

Опорник Фаццини получил травму и не попал в заявку "Эмполи". Результат - Виктор Коваленко во второй раз в сезоне и впервые за месяц вышел на поле. На 81-ой минуте. Играл правого из трех опорников. Отдал слета в одно касание на фланге, Гьяси прострелил в центр штрафной, Канчелльери не попал в ворота. Также украинец подал два угловых, но низом и в соперников.

Лучший игрок тура - Валентин Кастельянос ("Лацио"). Иммобиле уже не нужен?

Прорыв тура - "Болонья". Вернулась с 0:2 в гостях против "Интера"

Разочарование тура - Руди Гарсия ("Наполи"). Что он творил?!

Лучший вратарь тура - Оливье Жиру ("Милан"). Даже Серия А так считает...

Лучший тренер тура - Винченцо Итальяно ("Фиорентина"). Его команда просто сильнее чемпиона

1 Мілан 8 7 0 1 21 2 Інтер 8 6 1 1 19 3 Ювентус 8 5 2 1 17 4 Фіорентина 8 5 2 1 17 5 Наполі 8 4 2 2 14 6 Аталанта 8 4 1 3 13 7 Монца 8 3 3 2 12 8 Лечче 8 3 3 2 12 9 Фрозіноне 8 3 3 2 12 10 Рома 8 3 2 3 11 11 Болонья 8 2 5 1 11 12 Сассуоло 8 3 1 4 10 13 Лаціо 8 3 1 4 10 14 Торіно 8 2 3 3 9 15 Дженоа 8 2 2 4 8 16 Еллас Верона 8 2 2 4 8 17 Удінезе 8 0 5 3 5 18 Емполі 8 1 1 6 4 19 Салернітана 8 0 3 5 3 20 Кальярі 8 0 2 6 2

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, ANSA