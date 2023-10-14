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Иммобиле: Летом я отказал Саудовской Аравии. Сейчас я думаю, что лучше бы ушел из Лацио

Италия
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Все связано с конфликтом с болельщиками

Иммобиле: Летом я отказал Саудовской Аравии. Сейчас я думаю, что лучше бы ушел из Лацио

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле рассказал о возможности перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

"Лацио" навсегда? Я не знаю, что будет в январе. Летом я сказал "нет" Аравии. Теперь мои мысли уже не такие, как в июле. Они оскорблены протестами небольшой части болельщиков. Меня это болит. Считаю, что было бы лучше, если бы я ушел”, - сказал Иммобиле.

Отметим, что 33-летний Чиро подвергается критике фанатов "Лацио". У нападающего два гола в девяти матчах Серии А и Лиги чемпионов этого сезона. Также достается от болельщиков и из-за результатов команды: римляне занимают 13 место в чемпионате Италии.

Текущий контракт Иммобиле с “орлами” рассчитан до лета 2026 года.

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В статье: Чиро Иммобиле Лацио (Рим)
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Источник:
Nicolo Schira

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