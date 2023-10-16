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Ибрагимович о кальчополи: у Ювентуса 38 титулов, а не 36. На поле мы показали, что лучшие

Италия
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Златан считает несправедливым лишение Ювентуса двух скудетто

Ибрагимович о кальчополи: у Ювентуса 38 титулов, а не 36. На поле мы показали, что лучшие

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович считает несправедливым лишение "Ювентуса", за который он выступал, двух скудетто.

"У "Юве" 38 чемпионских титулов, а не 36. Мы боролись каждый день, в каждом матче. На поле мы показали, что мы лучшие, и победили", - приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Напомним, разбирательство началось весной 2006 года, после того как итальянская прокуратура обнародовала записи телефонных переговоров руководителей туринского клуба. Моджи обвиняли в давлении на арбитров, сговоре с судьями и руководителями других клубов. Моджи был отстранен от футбольной деятельности, а в 2011 году суд приговорил его к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения. Через год с небольшим срок был сокращен, а затем приговор и вовсе аннулировали.

"Ювентус" был лишен чемпионских титулов 2005 и 2006 годов и отправлен в Серию В со штрафом в девять очков. К следующему сезону туринцы сумели вернуться в элитный итальянский дивизион.

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В статье: Златан Ибрагимович Ювентус (Турин)
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Источник:
gianlucadimarzio

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