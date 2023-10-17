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Скандал с нелегальными ставками. Тонали готов пойти на сделку, Фаджоли пропустит семь месяцев

Италия
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Полузащитник Ювентуса признал свою вину

Скандал с нелегальными ставками. Тонали готов пойти на сделку, Фаджоли пропустит семь месяцев

Getty Images

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Полузащитника “Ювентуса” Николо Фаджоли стал первым футболистом, который получит наказание в нашумевшем деле о нелегальных ставках.

Как информирует Sky Sport, 22-летний Фаджоли признал свою вину и за свое согласие сотрудничать с правоохранительными органами он будет отстранен лишь на семь месяцев.

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Решил сотрудничать с прокуратурой Турина, расследующей дело, и хавбек “Ньюкасла” Сандро Тонали.

Ранее Тонали и Дзаньоли покинули расположение национальной команды после приезда полиции на базу сборной Италии в Коверчано.

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В статье: Серия А Сандро Тонали Николо Дзаньоло Николо Фаджоли
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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