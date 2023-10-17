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Скандал с нелегальными ставками. Тонали готов пойти на сделку, Фаджоли пропустит семь месяцев
Полузащитник Ювентуса признал свою вину
Getty Images
Полузащитника “Ювентуса” Николо Фаджоли стал первым футболистом, который получит наказание в нашумевшем деле о нелегальных ставках.
Как информирует Sky Sport, 22-летний Фаджоли признал свою вину и за свое согласие сотрудничать с правоохранительными органами он будет отстранен лишь на семь месяцев.
Решил сотрудничать с прокуратурой Турина, расследующей дело, и хавбек “Ньюкасла” Сандро Тонали.
Ранее Тонали и Дзаньоли покинули расположение национальной команды после приезда полиции на базу сборной Италии в Коверчано.
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