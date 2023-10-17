Скандал с нелегальными ставками. Тонали готов пойти на сделку, Фаджоли пропустит семь месяцев

Полузащитника “Ювентуса” Николо Фаджоли стал первым футболистом, который получит наказание в нашумевшем деле о нелегальных ставках.

Как информирует Sky Sport, 22-летний Фаджоли признал свою вину и за свое согласие сотрудничать с правоохранительными органами он будет отстранен лишь на семь месяцев.

Решил сотрудничать с прокуратурой Турина, расследующей дело, и хавбек “Ньюкасла” Сандро Тонали.

Ранее Тонали и Дзаньоли покинули расположение национальной команды после приезда полиции на базу сборной Италии в Коверчано.