Тонали и Дзаньоло чуть не плакали на допросе по делу о ставках. Игроки признались, что нелегально играли в азартные игры

Сандро Тонали и Николо Дзаньоло признались в нелегальной игре в азартные игры, сообщает Calciomercato. Футболисты сборной Италии чуть ли не плача отрицали ставки на футбольные матчи.

Расследование продолжается. В то же время ещё один полузащинтик сборной Италии Николо Фаджоли признался в ставках на футбол. У игрока "Ювентуса" лудомания.

Тонали и Дзаньоло утверждают, что не общались с Фаджоли по поводу ставок на футбол.

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Напомним, что футболистов отпустили из сборной Италии в расположение своих клубов, чтобы прокуратура могла провести допрос.