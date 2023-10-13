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Тонали и Дзаньоло чуть не плакали на допросе по делу о ставках. Игроки признались, что нелегально играли в азартные игры
Футболисты отрицают, что ставили на футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сандро Тонали и Николо Дзаньоло признались в нелегальной игре в азартные игры, сообщает Calciomercato. Футболисты сборной Италии чуть ли не плача отрицали ставки на футбольные матчи.
Расследование продолжается. В то же время ещё один полузащинтик сборной Италии Николо Фаджоли признался в ставках на футбол. У игрока "Ювентуса" лудомания.
Тонали и Дзаньоло утверждают, что не общались с Фаджоли по поводу ставок на футбол.
Напомним, что футболистов отпустили из сборной Италии в расположение своих клубов, чтобы прокуратура могла провести допрос.
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