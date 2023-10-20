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Де Лаурентис: 32-летние игроки не должны играть в сборной, как и 28-летние
Президент Наполи озабочен травмами, которые игроки получают в расположении сборных
Президент "
"На мой взгляд, 32-летние не должны играть в сборной — впрочем, как и 28-летние! Выбор должен оставаться за клубом, отправлять или не отправлять вызванного игрока в сборную… нужна возможность отказаться, если это, например, товарищеский матч.
Если я заплатил за игрока 50 млн, а он снова получил травму, то сборная должна компенсировать клубу стоимость каждого дня за весь период, в течение которого он будет вне игры. Вспомните Неймара", — приводит слова Де Лаурентиса EuroFoot со ссылкой на Sport Mediaset.
Напомним, что Неймар получил серьезную в концовке первого тайма матча с Уругваем в квалификации ЧМ-2026. Игроку подтвердили повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска в колене, ему предстоит операция, а затем программа лечения.
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