Тен Хаг – об Онане: Шмейхель и де Хеа тоже начали в Манчестер Юнайтед плохо

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг поддержал новичка-голкипера команды Андре Онана.

“Он знает, и мы знаем, что он выступит против “Шеффилда” гораздо лучше. Каждому, кто пришел в Премьер-лигу, нужен интеграционный период, однако Онана должен набрать форму.

Великие вратари "Юнайтед", такие как Петер Шмейхель и Давид де Хеа, начали плохо. Но мы живем сейчас, мы живем в будущем, и он должен строить свое будущее, показывая лучшие результаты. Я уверен, что он это сделает.

Я никогда не буду использовать травмы в качестве оправдания, и Андре тоже этого не делает. Но, конечно, всякий раз, когда перед тобой другая линия защиты, это плохо. Это совершенно не помогло его адаптации”, - сказал тен Хаг.