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Тен Хаг – об Онане: Шмейхель и де Хеа тоже начали в Манчестер Юнайтед плохо
Нидерландец верит в прогресс Андре
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг поддержал новичка-голкипера команды Андре Онана.
“Он знает, и мы знаем, что он выступит против “Шеффилда” гораздо лучше. Каждому, кто пришел в Премьер-лигу, нужен интеграционный период, однако Онана должен набрать форму.
Великие вратари "Юнайтед", такие как Петер Шмейхель и Давид де Хеа, начали плохо. Но мы живем сейчас, мы живем в будущем, и он должен строить свое будущее, показывая лучшие результаты. Я уверен, что он это сделает.
Я никогда не буду использовать травмы в качестве оправдания, и Андре тоже этого не делает. Но, конечно, всякий раз, когда перед тобой другая линия защиты, это плохо. Это совершенно не помогло его адаптации”, - сказал тен Хаг.
Онана перебралась в "Манчестер Юнайтед" летом этого года. "Интер" заработал на продаже футболиста 52,5 млн евро.
В текущем сезоне камерунец провел 11 матчей, в которых пропустил 19 голов. Трижды он оставлял свои ворота сухими.
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