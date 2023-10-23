Алессандро Дель Пьеро: Футбол в Италии стал скучным, его уровень упал

Легенда итальянского футбола поделился мыслями об уровне футбола в Италии, Алессандро Дель Пьеро считает, что уровень Серии А упал.

"Футбол в Италии стал скучным, потому что его уровень упал по сравнению с прошлым.

Раньше сюда приезжали лучшие футболисты Европы, теперь они едут в АПЛ или Ла Лигу. И даже во Францию или Германию", - сказал экс-футболист "Ювентуса" в интервью Il Corriere della Sera.