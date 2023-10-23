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Алессандро Дель Пьеро: Футбол в Италии стал скучным, его уровень упал

Италия
(1 голосов)

Дель Пьеро считает, что уровень Серии А упал

Алессандро Дель Пьеро: Футбол в Италии стал скучным, его уровень упал

tribuna

UA-Футбол
Новина українською

Легенда итальянского футбола поделился мыслями об уровне футбола в Италии, Алессандро Дель Пьеро считает, что уровень Серии А упал.

"Футбол в Италии стал скучным, потому что его уровень упал по сравнению с прошлым.

Раньше сюда приезжали лучшие футболисты Европы, теперь они едут в АПЛ или Ла Лигу. И даже во Францию или Германию", - сказал экс-футболист "Ювентуса" в интервью Il Corriere della Sera.

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В статье: Италия Алессандро Дель Пьеро Серия А
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Источник:
itasportpress

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