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Алессандро Дель Пьеро: Футбол в Италии стал скучным, его уровень упал
Дель Пьеро считает, что уровень Серии А упал
tribuna
Легенда итальянского футбола поделился мыслями об уровне футбола в Италии, Алессандро Дель Пьеро считает, что уровень Серии А упал.
"Футбол в Италии стал скучным, потому что его уровень упал по сравнению с прошлым.
Раньше сюда приезжали лучшие футболисты Европы, теперь они едут в АПЛ или Ла Лигу. И даже во Францию или Германию", - сказал экс-футболист "Ювентуса" в интервью Il Corriere della Sera.
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Источник:itasportpress
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