Ассист Малиновского. Дженоа – Салеринитана 1:0. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 10 тура чемпионата Италии, в котором "Дженоа" противостоял "Салернитане". Генуэзцы в первом тайме имели несколько отличных шансов отличиться, однако соперника выручали голкипер Очоа и каркас ворот. Однако на 35 минуте благодаря ассисту Руслана Малиновского и великолепному дальнему удару Гудмундссона удалось все-таки забить единственный гол в матче. После перерыва у гостей были реальные шансы отыграться, однако подводила реализация.

"Дженоа" – "Салернитана" 1:0

Гол: Гудмундссон 35