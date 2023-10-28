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Ассист Малиновского. Дженоа – Салеринитана 1:0. Видео гола и обзор матча
Команды создали массу отличных шансов
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 10 тура чемпионата Италии, в котором "Дженоа" противостоял "Салернитане". Генуэзцы в первом тайме имели несколько отличных шансов отличиться, однако соперника выручали голкипер Очоа и каркас ворот. Однако на 35 минуте благодаря ассисту Руслана Малиновского и великолепному дальнему удару Гудмундссона удалось все-таки забить единственный гол в матче. После перерыва у гостей были реальные шансы отыграться, однако подводила реализация.
"Дженоа" – "Салернитана" 1:0
Гол: Гудмундссон 35
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