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Ассист Малиновского. Дженоа – Салеринитана 1:0. Видео гола и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Команды создали массу отличных шансов

Ассист Малиновского. Дженоа – Салеринитана 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 10 тура чемпионата Италии, в котором "Дженоа" противостоял "Салернитане". Генуэзцы в первом тайме имели несколько отличных шансов отличиться, однако соперника выручали голкипер Очоа и каркас ворот. Однако на 35 минуте благодаря ассисту Руслана Малиновского и великолепному дальнему удару Гудмундссона удалось все-таки забить единственный гол в матче. После перерыва у гостей были реальные шансы отыграться, однако подводила реализация.

"Дженоа" – "Салернитана" 1:0

Гол: Гудмундссон 35

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В статье: Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Салернитана (Салерно) обзор
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