Ключевой защитник Милана перенес операцию на бедре: известен срок восстановления

"Милан" подтвердил, что Пьер Калулу перенес операцию на бедре. 23-летний защитник пропустит 4 месяца, восстанавливаясь от хирургического вмешательства.

Футболист перенес разрыв сухожилия правого бедра.

Калулу – воспитанник "Лиона". Он пришел в стан "россонери" летом 2020-го и постепенно стал основным центральным защитником команды. За 3 года у француза более 100 матчей за "Милан".

В этом сезоне Пьер провел за "Милан" 5 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 25 миллионов евро.