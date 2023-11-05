Ювентус снова хочет попробовать приобрести Берарди

Туринский "Ювентус" намерен снова поощрить нападающего "Сассуоло" Доменико Берарди перейти в их клуб, сообщает Corriere dello Sport.

Контракт Берарди с Сассуоло действует до 2027 года. Сам игрок уже задумывается над тем, чтобы сменить команду. Берарди, безусловно, является лидером своего нынешнего коллектива, а за своими плечами имеет уже 361 матч за "черно-зеленых".

Напомним, с 2013 по 2015 годы Доменико уже был в "Ювентусе", но сыграть за туринцев не удалось.