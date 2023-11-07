Все наоборот, хотя лидеры те же. Итоги 11-го тура Серии А

Болонья - Лацио 1:0

Салернитана - Наполи 0:2

Аталанта - Интер 1:2

Милан - Удинезе 0:1

Эллас Верона - Монца 1:3

Кальяри - Дженоа 2:1

Рома - Лечче 2:1

Фиорентина - Ювентус 0:1

Фрозиноне - Эмполи 2:1

Торино - Сассуоло 2:1

"Интер" и "Ювентус" играли в гостях у участников Еврокубков, оборонялись, боролись, победили и подтвердили претензии на высокие места. "Милан" как раз умудрился проиграть дома аутсайдеру и отпустить конкурентов. "Наполи" и "Рома" совершенно по-разному, но добыли обязательные победы. А вот "Лацио" на крайне опасном выезде против почти гранда почти ожидаемо проиграл.

"Аталанта" - "Интер"

"Интер" победил в гостях команду, которая до этого в нынешнем сезоне дома не проигрывала и не пропускала. Там, где "Ювентус" не победил и не забил. Под ливнем, в вязкой жесткой борьбе, с преимуществом соперника большую часть матча. Пришлось рассчитывать на пенальти, заработанный с игры центральным защитником, 12-й гол в сезоне в лиге Лаутаро Мартинеса. На сейвы Зоммера.

Симоне Индзаги очень доволен взрослым, собранным выступлением против такого соперника и результатом. Он и не ожидал менее тяжелого матча. А Джан Пьеро Гасперини заявил, что его команда сделала больше, чем "Интер", не позволила ему много в атаке, но похвалил соперника за цинизм и твердость. Говоря также о наивности своей команды при пенальти. Она в целом наивна против грандов.

15 из 15-ти возможных очков "Интера" в гостях в лиге с начала сезона (только он и "Хоффенхайм" в лигах Топ-5 еще не теряли очков в гостях), 13 из 15-ти последних на всех полях в Серии А. Он продолжает бег. А "Аталанта" проигрывает другим командам Топ-8 третий матч из трех. Пора научиться играть против них.

"Фиорентина" - "Ювентус"

"Ювентус" ждал чуть менее грозный соперник. "Фиорентина" проиграла два матча в лиге подряд без забитых мячей, была ослаблена отсутствием своих ультрас, предпочевших помочь пострадавшим от наводнения в Тоскане. Но все же играла дома против ненавистных туринцев и должна была быть сверхмотивирована. Она и была - 25:4 по ударам по воротам, 68:32 по владению мячом, осада ворот "Юве".

Ей, как и "Аталанте", жутко не хватило качества создаваемых моментов. Вратари гостей и в Бергамо, и во Флоренции не работали слишком тяжело. У "фиалок" такое часто. Полное преимущество, но неспособность создавать и забивать. Лучшие два момента с игры в матче создал "Ювентус", один из них реализовал уже на десятой минуте. И не было ощущения, что "Фиорентина" способна забить ему.

Забил Фабио Миретти, свой первый гол в Серии А в 43-ех матчах. В отсутствие Фаджоли и Погба на 20-летнем игроке больше давления, и Массимилиано Аллегри требует от него забивать. Начал.

1:0, 2:0, 0:0, 1:0, 1:0, 1:0 в последних шести матчах "Ювентуса". Классика эры девяти Скудетто подряд. Тогда он часто переигрывал "Фиорентину". На этот раз прервал серию из четырех матчей без побед во Флоренции в лиге. В целом уже его восемь "сухих" матчей в первых 11-ти турах, а это рекорд клуба. И его лучшее начало сезона по очкам с сезона последнего Скудетто - 2019/20.

Аллегри очень доволен великолепной игрой в обороне. Отметил, что во втором тайме Щенсны не понадобились сейвы. Хвалил соперника и говорил о страдании, нужном для побед. По-прежнему говорит, что задача - не Скудетто, а Топ-4, но на данный момент лишь он преследует "Интер".

"Милан"

Лишь он, поскольку "Милан" потерял темп. После выхода на первое место набрав лишь одно очко в трех матчах. Причем ладно еще поражение от "Ювентуса" и бурная ничья в Неаполе с чемпионом. Но как можно в туре, в котором соперники могут потерять очки на сложных выездах, взять и проиграть дома аутсайдеру?! Команде, не выигрывавшей в 14-ти предыдущих матчах лиги?!

"Удинезе" вел в счете в десяти первых турах всего 15 минут. Играл 120 минут в Кубке в среду, проиграл и выглядел ужасно. Уступив также аутсайдеру Серии А "Кальяри" по ударам по воротам со счетом 8:26. А здесь на 89-ой минуте еще вел по ударам и выглядел свежо. Это "Милан" выглядел вконец уставшим. Физически и морально. Лишь на 90-ой минуте вдруг проснулся и создал три момента.

20-ю травмами в сезоне не оправдаешься. "Россонери" отдыхали в середине недели. В принципе, не играли лишь два игрока стартового состава. Впервые за три года Стефано Пиоли перешел на тактическую схему 4-4-2, вернулся на 4-3-3 в перерыве. То есть что-то пробовал. Но команда просто валяла дурака. Или сливала тренера. Как хотите. Тренер признал, что заслужила свист болельщиков.

Пиоли был вынужден признать, что команда не играла в свою игру, теряла качество, уверенность в себе и ясность, была слишком хаотичной. Хотя считает, что по игре это единственный плохой матч команды в сезоне. В других она и вправду хотя бы старалась, кое-что создавала. А Gazzetta dello Sport говорит о команде без души, Corriere della Sera - об открытых ранах, болезни, катастрофе.

"Удинезе" - сложный соперник для "Милана". Лишь три победы "россонери" в последних уже десяти очных матчах в лиге, причем две из них - с помощью голов в концовке. Но на "Сан Сиро" это лишь вторая победа в последних 17-ти матчах. А в целом впервые за более 11-ти лет "Милан" проигрывает кому-либо два матча лиги дома подряд без забитых.

"Наполи" и "Рома"

Чемпион считает, что он все еще преследует лидера. Говорит о желании удержать Скудетто. Хотя две победы в последних четырех матчах и те - над командами из зоны вылета - вовсе не признак такого. Но хотя бы в региональном дерби в Салерно удалось избежать проблем. Полностью держать игру в руках с ранним голом, достичь 21:10 по ударам по воротам, очень спокойно обороняться.

Джакомо Распадори забивает в третьем матче подряд, так что отсутствие Виктора Осимхена не ощущается. Итальянский форвард мог забить еще, как и Политано. А забил в итоге кризисный запасной Элмас.

Руди Гарсия особенно рад голу в первые 15 минут. Как отметил, первому такому в сезоне. А также игре в обороне. В том числе Распадори, даже на последних минутах помогавшего там "как сумасшедший".

"Рома" преследует самого "Наполи" и четвертое место. С 12-ю очками в пяти последних турах. Дома одержаны четыре победы подряд. Хотя по игре обе не кажутся ныне готовыми достичь своих целей. Даже против середняков дома "волки" не могут доминировать весь матч, а скорее бегают за соперником. Бегали и за "Лечче". Не реализовали пенальти в самом дебюте. Пропустили первыми.

Как и в предыдущем домашнем матче против "Монцы", пришлось ждать 90-ой минуты. На этот раз даже 91-ой и 94-ой. Вдруг сыграли две замены и Залевски навесил на Азмуна, забившего первый гол за клуб. Вдруг Дибала, вернувшийся после почти месяца травмы и выживший на поле полный матч, отдал Лукаку, а тот развернул всех и забил.

Лукаку смазал свой первый пенальти в Италии после 14-ти точных. Провалил предыдущий матч против "Интера" и подвергался критике. Еще один проваленный матч создал бы вихрь вокруг него. Но он сумел спасти себя, Моуриньо и команду. Объятия игрока и тренера после матча были красноречивыми. А о Дибале Моур еще перед матчем говорил, что не может отказаться от него.

После матча португалец очень хвалил организованного и "супербыстрого" соперника, который "мог легко выиграть", даже говорил, что жалеет его за такое поражение. Говорил, что Лукаку "будет лучше спать" ночью (уж точно) и что в целом команде помог вернуться "положительный хаос", который он создал заменами и перестановками на поле. Говорил о "сумасшедшей игре".

"Лацио"

У "Лацио" не получается преследовать. После трех побед подряд он поехал в гости к негранду и вернулся к поражениям. Хотя на самом деле "Болонья" почти гранд. Способна сдвинуть кого-то из Топ-8. Она не проиграла уже в десяти матчах подряд впервые за 43 года, играла вничью с "Ювентусом", "Наполи" и "Интером" и заслужила наконец-то победить гранда.

Таланта в атаке, особенно в позиционной, не хватает обеим командам. При этом обе умеют бегать и бороться. А в такой равной игре может получиться любой результат. Разве что ясно, что без обилия голов. Вот и решила одна комбинация на 45-ой секунде второго тайма. Вообще в Болонье "Лацио" проиграл уже в третьем матче из последних четырех, в четвертом из пяти не забил. Так что не сюрприз.

Маурицио Сарри считает, что в первом тайме его команда абсолютно заслужила вести в счете. Скорее он прав, хотя один удар в створ и прямой угловой в стойку ворот - мало. Во втором признал, что пропустила "мягкий" гол и затем ничего не создала в атаке. Хотя и он не видел, чтобы "Болонья" создавала. Признал, что не хватало резкости и запала в атаке.

"Ясно, что нам тяжело превращать наш хороший футбол и владение мячом в голы".

Борьба против вылета

В 11-ом туре аутсайдеры боролись. Даже "Салернитана" против чемпиона. Филиппо Индзаги заявил, что еще на 82-ой минуте чувствовал способность своих подопечных сравнять. "Удинезе" блестяще перекрыл "Милан" и смело и часто выходил в быстрые контратаки.

"Кальяри" выиграл уже второй матч подряд и вышел из зоны вылета. Клаудио Раньери не побоялся после равного и унылого первого тайма изменить все. Заменил форварда на атакующего полузащитника и центрального защитника на крайнего. И обе замены забили. А третья сделала ассист.

В целом перезагрузка сардов на смелый интенсивный футбол с быстрыми контратаками после перерыва заслуживает комплименты. Как и вдумчивость Раньери. Из последних десяти голов во всех турнирах 8 плюс пять ассистов на счету замен.

Претензии нужно предъявлять "Дженоа". Она проиграла тактически второй тайм в Кальяри, спала в первом и вообще слишком играла на ничью. И особенно - "Вероне". Она не выключена. Но жутко наивна и не собранна. Оттого и одно очко в семи последних матчах. Она атаковала "Монцу", попадала в стойку. Но пропустила со "стандартов" и контратак и впервые в сезоне упала в зону вылета.

Предъявлять ли претензии "Эмполи"? Все же да. Он начал мощно и завершил мощно матч в Фрозиноне, попадал в стойку, забил, мог забить еще. Но посредине минут на 60 совершенно выпал из игры, совершенно провалил 30 из них.

"Сассуоло" провалил весь матч против "Торино" с 5:21 по ударам по воротам и 2:9 - в створ, и не замечает, что только в трех очках над зоной вылета. После побед подряд над "Ювентусом" и "Интером" он просто растворился.

Украинский след

Часть экспертов требовали вернуть Руслана Малиновского в атаку. В Кальяри Альберто Джилардино сделал это, передвинув его на позицию одного из двух форвардов. Как объяснил, вынужденно из-за травм или плохой формы настоящих форвардов. И потерял игрока, который в двух предыдущих матчах делал ассисты. На этот раз Руслан играл высоко, начинал прессинг первым. Но крайне редко касался мяча.

23 касания и 13 передач за первый час игры украинца - предпоследнее место в команде и сам по себе очень слабый результат. С четырьмя потерями мяча. С двумя попытками дриблинга и ни одной удачной. С желтой карточкой.

На 60-ой минуте на поле вместо чистого опорника Баделя вышел чистый форвард Экубан, и украинец отошел на позицию "десятки". Где заиграл гораздо активнее, часто был на мяче, разыгрывал, дирижировал и до замены на 83-ей минуте отдал еще 18 передач. Второй в команде по пасам за это время.

Впрочем, в атаке для него лично не изменилось ничего. Он не сделал ничего. Лишь дважды коснулся мяча в 20-ти метрах от ворот или ближе. Дважды отдавая пасы назад. Ему даже не доверяли подавать штрафные с фланга и угловые. Один штрафной во второй тайме с фланга состоялся и летел в ворота, но защитник прервал. В целом его худший матч за "Дженоа".

Оценки от СМИ - плохая "5" вместе с 2-3 другими игроками команды. Кое у кого даже ужасная "4.5".

Виктор Коваленко - шестой опорник в иерархии "Эмполи". Благодаря дисквалификации Мале стал пятым. Вчера в Фрозиноне трое были на поле, еще двое вышли на замену. Вот он и вышел на 77-ой минуте, уже при счете 0:2. Причем играл непривычно высоко, намного выше, чем обычно в своей итальянской карьере. И намного быстрее, вертикальнее и агрессивнее. Он должен играть так всегда.

Он участвовал в позиционной атаке, которую Камбиаги завершил голевым навесом на Капуто. Хотя и лишь простым пасом в центре поля. Также перехватил справа, прострелил в штрафную, но партнер по команде плохо попал по мячу, а Капуто добил уже из офсайда. В контратаке Виктор умно пропустил мяч на фланг, побежал дальше, откликался на прострел в штрафную, но чуть-чуть не достал мяч.

Также на добивании после навеса со штрафного с фланга он пробивал слета с 18-ти метров по центру, но попал в защитника.

Лучший игрок тура - Лоренцо Коломбо ("Монца"). Дубль в то время, как "Милан", которому он принадлежит, не забивает вообще

Прорыв тура - "Рома". Камбек после 90-ой минуты

Разочарование тура - "Милан". Будто и футбол уже не интересует

Лучший вратарь тура - Марко Сильвестри ("Удинезе"). Трижды спас в концовке

Лучший тренер тура - Клаудио Раньери ("Кальяри"). Король замен

Фото - ANSA, Getty Images/Global Images Ukraine