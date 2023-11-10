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Руслан Малиновский начнет матч с Вероной на скамейке запасных
На этот раз украинец будет ждать шанса выйти на поле
Фото: Getty Images
В рамках 12 тура Серии А "Дженоа" встретится с "Вероной". Украинский полузащитник Руслан Малиновский не выйдет в стартовом составе своей команды.
До этого он пять раз подряд появлялся в основе на матч Серии А. Всего на счету Руслана одна голевая передача в девяти матчах Серии А.
Перед этим поединком “Дженоа” находится на 14 месте в турнирной таблице, а "Верона” - на 18-й.
Старт встречи запланирован на 21:45.
⤵️ STARTING XI #GenoaVerona pic.twitter.com/RodhMGJoDF— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 10, 2023
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