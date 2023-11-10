Руслан Малиновский начнет матч с Вероной на скамейке запасных

В рамках 12 тура Серии А "Дженоа" встретится с "Вероной". Украинский полузащитник Руслан Малиновский не выйдет в стартовом составе своей команды.

До этого он пять раз подряд появлялся в основе на матч Серии А. Всего на счету Руслана одна голевая передача в девяти матчах Серии А.

Перед этим поединком “Дженоа” находится на 14 месте в турнирной таблице, а "Верона” - на 18-й.

Старт встречи запланирован на 21:45.