Серия А. Филиппо Индзаги остался без побед и после визита к Сассуоло

Серия А. 12-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

: Торстведт 36, 52 - Иквуэмеси 5, Диа 17

Приход Филиппо Индзаги пока что не помог "Салернитане". Да, можно сказать, что два очка в четырех турах - лучший процент, чем три в восьми Паулу Соузы. Но оба эти процента ведут к несомненному вылету. "Гранатовые" остаются без побед в лиге в сезоне и на последнем месте. Не помогли и 4:0 в Кубке над аутсайдером Серии Б "Сампдорией", добытые ими с Индзаги перед двумя последними матчами Серии А.

"Сассуоло" можно было поймать. После двух подряд побед над "Ювентусом" и "Интером" он не побеждал вообще. Два очка в пяти турах лиги, а также победа лишь в серии пенальти в Кубке дома над командой из Серии Б. Как результат - лишь три очка над зоной вылета до начала тура. Но сегодня он явно доминировал с 29:9 по ударам по воротам и 9:2 - в створ, с 64-мя процентами владения мячом. Так что отскочила здесь "Салернитана".

Хотя начала именно она голами. Мадзокки вывел Иквуэмеси один-на-один уже на пятой минуте. 0:1. Чауна, как и автор первого гола, прорвавшийся на авансцену в Кубке, прошёл вперёд, нашёл Диа, тот прошёл ещё и мощно пробил. 0:2. Но "Сассуоло" атаковал, напрягал Очоа и забил. Берарди с навеса сбросил головой опорнику Торстведту. Почти сразу же Пинамонти издали попал в стойку, а в начале второго тайма автор первого гола замкнул прострел Виньи.

Далее Очоа вновь работал, в частности, двойным сейвом, Лорьенте попадал в стойку, туда же и Муллаттьери, а Очоа отбил добивание. Хозяева должны были побеждать здесь.