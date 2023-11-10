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Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком Серии А в октябре

Италия

Игрок в 3 матчах забил 2 гола

Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком Серии А в октябре

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком Серии А в октябре.

По информации пресс-службы лиги, в ходе голосования нападающий "Интера" опередил защитника "Ювентуса" Бремера, полузащитника "Наполи" Хвичу Кварацхелию, хавбека "Милана" Кристиана Пулишича, форвардов Риккардо Орсолини из "Болоньи" и Матиаса Суле из "Фрозиноне".

26-летний Мартинес принял участие в 3 октябрьских матчах чемпионата Италии (во всех "Интер" одержал победы), забил 2 гола.

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Лаутаро Мартинес
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