Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком Серии А в октябре
Игрок в 3 матчах забил 2 гола
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком Серии А в октябре.
По информации пресс-службы лиги, в ходе голосования нападающий "Интера" опередил защитника "Ювентуса" Бремера, полузащитника "Наполи" Хвичу Кварацхелию, хавбека "Милана" Кристиана Пулишича, форвардов Риккардо Орсолини из "Болоньи" и Матиаса Суле из "Фрозиноне".
26-летний Мартинес принял участие в 3 октябрьских матчах чемпионата Италии (во всех "Интер" одержал победы), забил 2 гола.
???? Getting his first ever @EASPORTSFC ???????????????????????? ???????? ???????????? ????????????????????! ????— Lega Serie A (@SerieA_EN) November 10, 2023
Congratulations to October’s winner, Lautaro Martinez ♉ #FC24 | @EASPORTSFCIT pic.twitter.com/U070XlbsmE
Популярное сейчас
- Кривбасс и Полесье задают темп, Минай - безнадежен. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Колос - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Реал объявил диагноз травмированного голкипера Кепы Аррисабалаги
- Вторая серия Шахтера и Барсы, Заря наконец-то сыграет с Маккаби. Расписание футбола на 6 - 12 ноября
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО