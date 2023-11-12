Коваленко посвятил победный гол родному Херсону

Полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко продолжил яркий уикенд украинцев в топ-чемпионатах. И получилось у него не менее зрелищно и эмоционально. Еще бы - победный гол в ворота "Наполи" в компенсированное время. "Эмполи" сенсационно побеждает 1:0.

Это большой день не только для жителей города Эмполи, но и для моего родного Херсона, ведь сегодня год назад он прервал оккупацию.

Мы все хотели победить и привезти очки домой. Впереди еще много игр, но это очень важный результат. Это сильная и умная группа игроков, мы можем добиться большего

Я не надеюсь сыграть за Украину, но я за нее болею!