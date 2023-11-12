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Коваленко посвятил победный гол родному Херсону

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Важные слова украинца в Италии

Коваленко посвятил победный гол родному Херсону

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко продолжил яркий уикенд украинцев в топ-чемпионатах. И получилось у него не менее зрелищно и эмоционально. Еще бы - победный гол в ворота "Наполи" в компенсированное время. "Эмполи" сенсационно побеждает 1:0.

Это большой день не только для жителей города Эмполи, но и для моего родного Херсона, ведь сегодня год назад он прервал оккупацию.

Мы все хотели победить и привезти очки домой. Впереди еще много игр, но это очень важный результат. Это сильная и умная группа игроков, мы можем добиться большего

Я не надеюсь сыграть за Украину, но я за нее болею!

Напомним, Коваленко не попал в список вызванных игроков сборной Украины на ближайшие матчи. Сегодняшний гол стал первым для Виктора в футболке "Эмполи".

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Виктор Коваленко Эмполи
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