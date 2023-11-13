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Наполи решил уволить Гарсию. Известны имена главных кандидатов на его место
Руди Гарсия будет уволен с поста тренера Наполи
По информации La Gazzetta dello Sport, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис был разъярен после поражения от "Эмполи" (0:1) и решил уволить Руди Гарсию. Фактически тренер уже уволен, он не будет руководить тренировкой в среду.
Главным претендентом на замену Гарсии является бывший тренер "Марселя" Игор Тудор, наиболее конкретной альтернативой - Фабио Каннаваро, которого уволили из "Беневенто" в феврале.
"Наполи" идет на 4-м месте в Серии А, набрав 21 очко в 12 матчах.
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