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Наполи решил уволить Гарсию. Известны имена главных кандидатов на его место

Италия

Руди Гарсия будет уволен с поста тренера Наполи

Наполи решил уволить Гарсию. Известны имена главных кандидатов на его место

UA-Футбол
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По информации La Gazzetta dello Sport, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис был разъярен после поражения от "Эмполи" (0:1) и решил уволить Руди Гарсию. Фактически тренер уже уволен, он не будет руководить тренировкой в среду.

Главным претендентом на замену Гарсии является бывший тренер "Марселя" Игор Тудор, наиболее конкретной альтернативой - Фабио Каннаваро, которого уволили из "Беневенто" в феврале.

"Наполи" идет на 4-м месте в Серии А, набрав 21 очко в 12 матчах.

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Руди Гарсия Серия А Наполи
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